Sługa Boża Adele Brice, świadek pierwszych zatwierdzonych przez Kościół maryjnych objawień w Ameryce Północnej, może zostać beatyfikowana. Biskup diecezji Green Bay w stanie Wisconsin wydał dekret formalnie rozpoczynający diecezjalne badanie kanoniczne przed rozpoczęciem jej procesu beatyfikacyjnego. Matka Boża ukazywała się Brice w XIX wieku wzywając do katechizacji grzeszników i modlitwy za nich.
Dekret w sprawie kanonicznego badania życia i cnót heroicznych, jak również opinii świętości i znaków Sługi Bożej Adele Brice na etapie diecezjalnym wydał już pod koniec grudnia 2025 roku bp David Ricken z diecezji Green Bay w stanie Wisconsin. Supplex libellus, czyli formalną petycję w tej sprawie beatyfikacyjnej złożyła do biskupa już w 2024 roku prawnie mianowana postulatorka dr Valentina Culurgioni. Bp Ricken zachęca wszystkich, którzy mogą mieć w tej sprawie wszelkiego rodzaju informacje, w tym dokumenty, listy itp., aby przekazywać je kanclerzowi diecezji.
Świetlista Pani z wieńcem z gwiazd
Adele Brice, która wyemigrowała z Belgii do amerykańskiego stanu Wisconsin w 1855 roku, od dziecka pragnęła zostać nauczycielką. W 1859 roku trzykrotnie doznała objawień Matki Bożej. Na leśnej ścieżce, w pobliżu dzisiejszej miejscowości Champion ukazała się jej Pani ubrana na biało, przepasana żółtą szarfą, z jasnymi włosami i dwunastoma gwiazdami wokół głowy.
Podczas ostatniego objawienia, 9 października 1859 roku, Matka Boża przedstawiła się jako „Królowa Nieba, która modli się o nawrócenie grzeszników”. Poprosiła Adele, aby ofiarowała Komunię Świętą za nawrócenie grzeszników oraz aby gromadziła dzieci w tym „dzikim kraju” i uczyła ich tego, co powinny wiedzieć dla zbawienia – zwłaszcza katechizmu, znaku krzyża i sposobu przystępowania do sakramentów.
Polecenie Maryi: ucz katechizmu
Jak informuje katolicki portal EWTN News, w odpowiedzi na pytanie Brice: „Ale jak mam ich uczyć, skoro sama wiem tak niewiele?”, Pani odpowiedziała: „Ucz ich katechizmu, jak czynić znak krzyża oraz jak przystępować do sakramentów; tego właśnie pragnę, abyś to czyniła. Idź i nie lękaj się, ja ci pomogę”.
Adele chodziła od domu do domu oraz od miejscowości do miejscowości i nauczała dzieci. Przy okazji tych katechez również wielu rodziców ożywiało swoją wiarę. Zgromadziła wokół siebie inne kobiety, które jej pomagały, oraz założyła szkołę i klasztor.
Cuda i sanktuarium
Ojciec Brice zbudował kaplicę w miejscu objawień, która z czasem stała się Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Pomocy. W 2022 roku ustanowiono uroczystość 9 października, a sanktuarium zmieniło nazwę z Matki Bożej Dobrej Pomocy na Matki Bożej z Champion.
Dziś Adele przypisywane są dwa cuda – uzdrowienie kobiety z choroby depresji oraz uleczenie mężczyzny z raka jelita i płuc.
Wzór ewangelizującej katechetki
Każdego roku sanktuarium to odwiedza ok. 200 tys. wiernych. Bp Ricken, od lat wspierający sanktuarium, które przyciąga ponad 200 tysięcy pielgrzymów rocznie, powiedział w 2024 roku Catholic News Agency: „Matka Boża wzywa ludzi, aby przybywali do sanktuarium i doświadczali tam pokoju, prostoty; ukazywane są tam podstawy Ewangelii i katechizmu”.
„Jest bardzo aktualna także dziś, ponieważ mierzymy się z tymi samymi problemami – ludzie nie znają wiary, wielu odeszło od Kościoła. Jest dla nas wzorem tego, co znaczy być ewangelizującym katechetą. Jest również bardzo ważna dla naszych czasów” - dodał biskup w czerwcu 2024 roku.
