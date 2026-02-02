Bp Krzysztof Zadarko nowym biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. Przez wiele lat wspierał dotychczasowych ordynariuszy

Papież Leon XIV mianował biskupem koszalińsko-kołobrzeskim dotychczasowego administratora tej diecezji biskupa Krzysztofa Zadarkę (na zdjęciu) / autor: BP KEP
Papież Leon XIV mianował biskupem koszalińsko-kołobrzeskim dotychczasowego administratora tej diecezji biskupa Krzysztofa Zadarkę (na zdjęciu) / autor: BP KEP

Ojciec Święty Leon XIV mianował biskupem koszalińsko-kołobrzeskim bp. Krzysztofa Zadarkę, przenosząc go ze stolicy tytularnej Cavaillon oraz z urzędu biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Od 5 maja 2025 roku bp Krzysztof Zadarko pełnił funkcję administratora diecezjalnego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, po tym, jak ówczesny biskup Zbigniew Zieliński został mianowany arcybiskupem poznańskim.

Ks. bp Krzysztof Zadarko urodził się 2 września 1960 r. w Słupsku, w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie przyjął święcenia kapłańskie 25 maja 1986 r. Studiował homiletykę na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie uzyskał licencjat.

Po odbyciu dalszych studiów pełnił funkcję profesora homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie oraz moderatora seminarium (1990–1994); dyrektora radia diecezjalnego w Koszalinie (1993–1995); wykładowcy w Instytucie Wyższych Studiów Religijnych w Koszalinie (od 1993 r.); dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej (od 1995 r.); kanonika Kapituły Kolegiackiej w Pile (od 2002 r.); duszpasterza Polaków w Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu (2007–2009). Ma tytuł doktora homiletyki.

16 lutego 2009 r. ks. Krzysztof Zadarko został mianowany biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i otrzymał stolicę tytularną Cavaillon. Święcenia biskupie przyjął 25 kwietnia 2009 r. w katedrze w Koszalinie. 5 maja 2025 r. został wybrany administratorem diecezjalnym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest przewodniczącym Komisji ds. Migrantów i Uchodźców.

Wojciech Rogacin – Watykan / Vatican News PL

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych