Ojciec Święty Leon XIV mianował biskupem koszalińsko-kołobrzeskim bp. Krzysztofa Zadarkę, przenosząc go ze stolicy tytularnej Cavaillon oraz z urzędu biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Od 5 maja 2025 roku bp Krzysztof Zadarko pełnił funkcję administratora diecezjalnego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, po tym, jak ówczesny biskup Zbigniew Zieliński został mianowany arcybiskupem poznańskim.
Ks. bp Krzysztof Zadarko urodził się 2 września 1960 r. w Słupsku, w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie przyjął święcenia kapłańskie 25 maja 1986 r. Studiował homiletykę na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie uzyskał licencjat.
Po odbyciu dalszych studiów pełnił funkcję profesora homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie oraz moderatora seminarium (1990–1994); dyrektora radia diecezjalnego w Koszalinie (1993–1995); wykładowcy w Instytucie Wyższych Studiów Religijnych w Koszalinie (od 1993 r.); dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej (od 1995 r.); kanonika Kapituły Kolegiackiej w Pile (od 2002 r.); duszpasterza Polaków w Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu (2007–2009). Ma tytuł doktora homiletyki.
16 lutego 2009 r. ks. Krzysztof Zadarko został mianowany biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i otrzymał stolicę tytularną Cavaillon. Święcenia biskupie przyjął 25 kwietnia 2009 r. w katedrze w Koszalinie. 5 maja 2025 r. został wybrany administratorem diecezjalnym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest przewodniczącym Komisji ds. Migrantów i Uchodźców.
Wojciech Rogacin – Watykan / Vatican News PL
