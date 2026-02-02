Dzisiaj, 2 lutego, w Dzień Życia Konsekrowanego, Kościół modli się za osoby konsekrowane oraz przeprowadza zbiórkę na rzecz zakonów klauzurowych. W Polsce w klasztorach klauzurowych żyje 1130 sióstr. Wspierając je materialnie, można w konkretny sposób odwdzięczyć się za ich wierną i nieustanną modlitwę.
Życie zakonne kontemplacyjne należy do najstarszych form życia konsekrowanego. Jego istotą jest całkowite oddanie się Bogu poprzez modlitwę, liturgię, ciszę i pracę, podejmowane w rytmie wspólnotowym.
Życie klauzurowe – modlące się serce Kościoła
Kościół od wieków widzi w zakonach klauzurowych swoje modlące się serce – miejsce nieustannej modlitwy w intencji całego Ludu Bożego.
Choć życie toczy się tam z dala od świata, nie jest ono od świata oderwane. Mniszki i mnisi „ciągną duchowo Kościół i świat”. Modlitwa kontemplacyjna ma charakter głęboko wstawienniczy – obejmuje sprawy Kościoła, pasterzy, rodziny oraz osoby żyjące w świecie, często nieświadome, ile zawdzięczają tej ukrytej modlitwie.
W Polsce istnieje ponad 80 żeńskich klasztorów klauzurowych, w których żyje 1130 mniszek.
Duchowe zagłębie modlitwy
Klauzura jest rytmem życia skoncentrowanym na modlitwie i kontemplacji. Dokument Cor Orans opisuje ją jako szczególną przestrzeń oddzielenia od świata, która sprzyja trwaniu przed Bogiem i nieustannemu poszukiwaniu Jego Oblicza. W ukryciu i milczeniu kontemplacji powstaje duchowe „zagłębie modlitwy”, z którego Kościół czerpie siłę.
„Wyciągnięte ręce Mojżesza”
Duchowość chrześcijańska sięga po biblijny obraz Mojżesza, który z wyciągniętymi ku niebu rękami modli się za walczący lud. Dopóki trwa na modlitwie, Izrael zwycięża. Ten obraz trafnie oddaje sens życia klauzurowego – wytrwałego trwania przed Bogiem za Kościół, nawet wtedy, gdy modlitwa pozostaje niewidoczna i wymagająca.
Wdzięczność wyrażona czynem
Dzień Życia Konsekrowanego przypomina, że Kościół jest wspólnotą wzajemnej odpowiedzialności. Zbiórka na rzecz zakonów klauzurowych jest konkretnym znakiem wdzięczności i solidarności wobec tych, którzy – za zamkniętymi drzwiami klasztorów – każdego dnia modlą się za Kościół i świat.
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowił papież Jan Paweł II w 1997 roku. W Kościele rzymskokatolickim przypada w święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego. Centralnym punktem obchodów w tym roku będzie Msza św. celebrowana przez Papieża Leona XIV w Bazylice św. Piotra.
Gdy świat pęka, konsekrowani mają trwać
Ich misją jest „proroctwo świadectwa” – jak czytamy w liście na ten Dzień Dykasterii ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. „Gdy świat pęka, konsekrowani mają trwać”.
Przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp Jacek Kiciński CMF stwierdził, że „ten Dzień jest po to, żeby z jednej strony pokazać Kościołowi, światu, że osoby konsekrowane są pośród nas, żyją, posługują, towarzyszą nam na co dzień. Z drugiej strony jest po to, aby same osoby konsekrowane miały chwilę zatrzymania się, refleksji nad swoim życiem, powołaniem, po to, aby jeszcze bardziej ożywić swoją obecność w Kościele i świecie”.
Blisko 30 tys. osób konsekrowanych w Polsce
Oprócz modlitwy i adoracji osoby życia konsekrowanego posługują najbardziej potrzebującym na całym świecie. Jak informuje Konferencja Episkopatu Polski, w Polsce jest obecnie ponad 29 tys. osób konsekrowanych. 16 644 to siostry z tzw. czynnych zgromadzeń żeńskich, z których 1 640 posługuje poza granicami kraju. 10 144 osoby konsekrowane to zakonnicy, z których 7 064 posługuje w kraju, a 2 600 poza granicami Polski. W klasztorach kontemplacyjnych żyje ok. 1 130 mniszek. Oprócz tego ok. tysiąc osób gromadzą instytuty świeckie, ok. 900 osób wybrało zaś indywidualną formę życia konsekrowanego – są to dziewice konsekrowane, wdowy i pustelnicy.
Idea kard. Wyszyńskiego i bp. Wojtyły
Tradycja wspierania zakonów klauzurowych w Polsce w tym dniu sięga lat 50. ubiegłego wieku. A wsparcie to niesie między innymi organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jak mówi, dyrektor Sekcji Polskiej PKWP ks. prof. Jan Żelazny, na prośbę kardynała Wyszyńskiego, a także biskupa Wojtyły, objęto pomocą siostry klauzurowe, które po 1956 roku wróciły w większość do swoich klasztorów, ale już pozbawionych dawnego zaplecza materialnego. Ten projekt „Cicha i wierna obecność” jest kontynuowany do dziś, jako jedyny na świecie w ramach Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Modlitwa za cały świat
O życiu kontemplacyjnym mówiła pod koniec stycznia na konferencji w KEP s. M. Józefina Kowalewska OSBap, mniszka benedyktynka od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu (benedyktynka sakramentka).
Życie kontemplacyjne to naśladowanie Chrystusa, który wychodzi na górę się modlić
— zaznaczyła. S. Kowalewska dodała, że klauzura to przestrzeń odosobnienia, która daje pole do tego, by być sam na sam z Panem Bogiem, a życie kontemplacyjne jest ze swej natury wstawiennicze.
Modlimy się za cały świat i oddajemy Panu Boga całe nasze życie, by wynagradzać za świat i by Go uwielbiać
— podkreśliła.
Pracujemy jak pszczółki
S. Maria Ausilia Gołębiowska, klaryska kapucynka z klasztoru w Ostrowie Wielkopolskim, mówiła dla Katolickiej Agencji Informacyjnej o tym, jak siostry łączą modlitwę i adorację Boga z pracą.
W naszym zakonie klauzurowym jest sporo czasu na modlitwę. Jeśli jakaś dziewczyna zgłasza się do zakonu klauzurowego, to po to też, żeby więcej się modlić i dziewczęta bardzo to doceniają, ale maja też trudność przyzwyczajenia się do życia tylko tu i nigdzie więcej. Nie oznacza to, że my nie pracujemy tylko cały czas się modlimy. Musimy na siebie również zapracować. Jeżeli mamy na przykład 6-7 godzin modlitwy dziennie to wiadomo, że do tego trzeba mieć szczególne powołanie, nie znaczy to, że się tylko modlimy i czekamy aż nam coś z nieba spadnie. Musimy pracować i pracujemy bardzo solidnie. Tego czasu na pracę mamy stosunkowo niewiele, więc musimy się uwijać jak pszczółki.
