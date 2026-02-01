Czy młodzi Belgowie wracają do Kościoła? Francuski tygodnik „Famille Chrétienne” przyjrzał się sytuacji w diecezji Tournai, gdzie zauważalny stał się wzrost młodych w kolejkach do konfesjonałów. „Dzieje się coś niezwykłego” - ocenił sytuację Ks. Bryan Sultana, duszpasterz młodzieży w diecezji Tournai.
Ks. Bryan Sultana opisał coraz dłuższe kolejki młodych do konfesjonałów i ich większą gotowość do rozmów o wierze.
Wieczory spowiedzi dla młodzieży
W Tournai, a także w Brusekli, organizowane są specjalne wieczory spowiedzi dla młodzieży. Belgijski portal „Cathobel” zauważył, że w niektórych kościołach znów jest sporo młodych, chcących się wyspowiadać.
Należy jednak zaznaczyć, że nie ma jeszcze twardych danych, które pokazywałyby skalę wspomnianego zjawiska. Wydaje się jednak, że może dochodzić do istotnej zmiany, co pokazuje też wzrost chrztów osób dorosłych w Belgii - w roku 2015 było ich 180, zaś w 2025 roku aż 536.
