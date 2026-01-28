Decyzją metropolity wrocławskiego abp. Józefa Kupnego powołano Akademię Katolicką we Wrocławiu. Nowa uczelnia powstała w wyniku transformacji Papieskiego Wydziału Teologicznego. Będzie składać się z trzech wydziałów i rozpocznie działalność w nowym roku akademickim.
Decyzję ogłoszono w trakcie Święta Papieskiego Wydziału Teologicznego, które rozpoczęło się w Archikatedrze Wrocławskiej nabożeństwem. Przewodniczył mu metropolita wrocławski abp Józef Kupny. Homilię w trakcie liturgii wygłosił biskup opolski Andrzej Czaja.
Po zakończeniu Eucharystii członkowie społeczności akademickiej przeszli do auli uczelni, gdzie odbyło się posiedzenie Senatu. Metropolita wrocławski abp Józef Kupny oficjalnie wręczył dekret kanoniczny o erygowaniu Akademii Katolickiej we Wrocławiu rektorowi PWT ks. prof. Sławomirowi Stasiakowi.
Nowa uczelnia
Nową uczelnię będą tworzyć trzy wydziały - dotychczasowy Papieski Wydział Teologiczny i dwa nowe: Wydział Nauk Społecznych i Wydział Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Akademia Katolicka we Wrocławiu rozpocznie działalność wraz z nowym rokiem akademickim 2026/2027.
Władze uczelni podkreśliły, że oznacza to rozszerzenie oferty dydaktycznej i strukturalnej, co odpowiada na współczesne potrzeby rynku edukacyjnego. Jednocześnie zapewniły, że nauczanie pozostanie wierne wartościom chrześcijańskim i katolickiej tradycji.
Nowa uczelnia stwarza szansę na prowadzenie interdyscyplinarnych studiów i badań, łącząc w sobie głęboką refleksję teologiczną z szerokim spektrum nauk społecznych i humanistycznych
— przekazały władze uczelni w komunikacie prasowym.
Transformacja
Jak dodano, transformacja Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu jest efektem kilkuletnich konsultacji i rozmów zarówno na poziomie kościelnym, jak i państwowym.
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu jest uczelnią kościelną posiadającą osobowość prawną. Podstawą jej działalności są dokumenty kościelne i państwowe, m.in. deklaracja Kongregacji Pro Institutione Catholica z 22 lutego 1968 r. Zgodnie z nią uczelnia kontynuuje działalność Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej działanie warunkują również Konkordat z 1993 r., umowa zawarta między rządem a Konferencją Episkopatu Polski z 1999 r. oraz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r.
