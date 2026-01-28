WIDEO

Papież o rocznicy przywrócenia Ordynariatu Polowego w Polsce. "Niech wierność Słowu Bożemu i Tradycji Kościoła będzie busolą"

Ojciec Święty Leon XIV podczas audiencji ogólnej / autor: Vatican Media
Papież wezwał Polaków do wierności Słowu Bożemu i Tradycji Kościoła. To one mają być „busolą duszpasterstwa” – powiedział Ojciec Święty. Na audiencji ogólnej Leon XIV przypominał o 35. rocznicy przywrócenia w Polsce Ordynariatu Polowego.

Oto pełna treść papieskiego pozdrowienia do Polaków:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich! W tych dniach mija trzydzieści pięć lat od przywrócenia w Polsce Ordynariatu Polowego, którego zadaniem jest kształtowanie sumień osób, oddanych służbie Bogu i Ojczyźnie. Niech wierność Słowu Bożemu i Tradycji Kościoła będzie busolą duszpasterstwa, szczególnie w sprawowaniu sakramentów w sytuacjach próby i niebezpieczeństwa. Wszystkim wam błogosławię!

Krzysztof Bronk - Watykan/Vatican News PL

