Papież Leon XIV w obchodzonym dzisiaj Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu napisał na platformie X, że Kościół odrzuca antysemityzm i wszelką dyskryminację oraz prześladowanie. Nawiązał do deklaracji Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

Na oficjalnym profilu papieża Pontifex zamieszczono jego następujące słowa:

Dziś, w Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu chciałbym przypomnieć, że Kościół pozostaje wierny stanowczej postawie Deklaracji Nostra Aetate przeciwko wszelkim formom antysemityzmu oraz odrzuca wszelką dyskryminację i prześladowanie ze względu na pochodzenie etniczne, język, narodowość czy religię.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu jest obchodzony w rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau w styczniu 1945 roku.

