Papież Leon XIV w obchodzonym dzisiaj Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu napisał na platformie X, że Kościół odrzuca antysemityzm i wszelką dyskryminację oraz prześladowanie. Nawiązał do deklaracji Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.
Na oficjalnym profilu papieża Pontifex zamieszczono jego następujące słowa:
Dziś, w Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu chciałbym przypomnieć, że Kościół pozostaje wierny stanowczej postawie Deklaracji Nostra Aetate przeciwko wszelkim formom antysemityzmu oraz odrzuca wszelką dyskryminację i prześladowanie ze względu na pochodzenie etniczne, język, narodowość czy religię.
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu jest obchodzony w rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau w styczniu 1945 roku.
CZYTAJ TAKŻE: 81 lat temu oswobodzono niemiecki obóz Auschwitz. „Pamiętając o Ofiarach, musimy też pamiętać, kto był sprawcą Zagłady
Adam Kacprzak/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/751708-papiez-leon-xiv-kosciol-odrzuca-wszelkie-formy-antysemityzmu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.