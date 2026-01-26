Ks. Piotr Antoni Glas, pochodzący z Polski duchowny z angielskiej diecezji Portsmouth, który wcześniej został uwięziony po oskarżeniu o wykorzystywanie seksualne dziecka na wyspie Jersey, uzyskał możliwość ponownego procesu po pomyślnym odwołaniu się od wyroku przed sądem apelacyjnym - przekazał serwis bbc.com. „Ten sam Sąd Apelacyjny nakazał również zwolnienie księdza Piotra z więzienia. Chociaż jest to istotny moment na drodze dochodzenia do prawdy, nie oznacza to jeszcze zakończenia postępowania prawnego, gdyż prokuratura ma prawo do ponownego wszczęcia procesu” - opisał na Facebooku ks. Sławomir Kostrzewa.
Skuteczna apelacja
Jak podał serwis BBC, w kwietniu 2025 roku Sąd Królewski Jersey uznał ks. Piotra Antoniego Glasa winnym trzech zarzutów rażącej nieprzyzwoitości wobec dziecka. Zarzucane przestępstwa dotyczą lat 2004-2007, gdy pełnił on posługę duszpasterza na brytyjskiej wyspie Jersey.
W czerwcu 2025 roku został zaś skazany na pięć lat więzienia i wpisany na listę przestępców seksualnych na 10 lat.
„Przed nami kolejne wyzwania”
W miniony czwartek, 22 stycznia 2026 roku, Sąd Apelacyjny pierwszej instancji na Jersey unieważnił wyrok wydany przeciwko księdzu Piotrowi w czerwcu 2025 roku. Ten sam Sąd Apelacyjny nakazał również zwolnienie księdza Piotra z więzienia. Chociaż jest to istotny moment na drodze dochodzenia do prawdy, nie oznacza to jeszcze zakończenia postępowania prawnego, gdyż prokuratura ma prawo do ponownego wszczęcia procesu. Jak pokazują doświadczenia podobnych postępowań — w tym tych, które obecnie toczą się w Polsce — sprawy tego rodzaju są niezwykle złożone i długotrwałe, a często przebiegają w atmosferze presji
— opisał na Facebooku ks. Sławomir Kostrzewa z archidiecezji poznańskiej, w imieniu „Zespołu Wspierający Ks. Piotra Glasa”.
Dla księdza Piotra ta decyzja niesie ze sobą wielką nadzieję. Czas, który spędził w więzieniu, nie byłby możliwy do przetrwania bez jego głębokiej wiary oraz niezachwianego wsparcia każdego z Was. (…) Ksiądz Piotr składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy nadal towarzyszą mu duchowo i nie pozostawili go samego na tej drodze. Na obecnym etapie nie są jeszcze znane terminy kolejnych kroków w postępowaniu. Zespół prawny przygotowuje się do dalszych działań. Przed nami kolejne wyzwania, wymagające zarówno siły duchowej, jak i Państwa dalszego wsparcia
— czytamy w oświadczeni ks. Kostrzewy.
