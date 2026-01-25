Po sześciu stuleciach zbliża się długo oczekiwana interwencja konserwatorska „kolebki” chrześcijaństwa, miejsca narodzin Jezusa. Jest to inicjatywa realizowana wspólnie przez Patriarchat Grecko-Prawosławny oraz Kustodię Ziemi Świętej, przy braterskiej współpracy Patriarchatu Ormiańsko-Prawosławnego. Projekt jest prowadzony pod patronatem Prezydencji Państwa Palestyny.
Wpisana w najgłębsze wnętrze Bazyliki w Betlejem, Grota Narodzenia jest przygotowywana do pierwszego od 600 lat remontu.
Zapowiedź tej inicjatywy ogłosiły wspólnie Grecko-Prawosławny Patriarchat Jerozolimy oraz Kustodia Ziemi Świętej, wyrażając radość z projektu, który realizowany jest również przy współpracy Apostolskiego Patriarchatu Ormiańsko-Prawosławnego i odbywa się pod auspicjami Prezydencji Państwa Palestyny.
Sam palestyński przywódca Mahmud Abbas, przebywając w Rzymie w dniach 5–6 listopada ubiegłego roku, podczas spotkania z Papieżem Leonem XIV, a następnie inaugurując wystawę Bethlehem Reborn w kompleksie San Salvatore in Lauro, nawiązał do wznowienia prac w miejscu narodzin Księcia Pokoju, określając je jako „znak wielkiej nadziei i odrodzenia dla całej Ziemi Świętej”.
Jak czytamy w komunikacie Kustodii Ziemi Świętej, z poszanowaniem prezydenckiego dekretu dotyczącego renowacji tego miejsca, wydanego już w 2024 roku, oraz historycznego status quo regulującego miejsca święte, to najświętsze miejsce - czczone w całym chrześcijaństwie jako miejsce Wcielenia - otrzyma wreszcie to, czego pilnie potrzebuje.
Projekt powierzony włoskiej firmie
Renowację ponownie przeprowadzi włoska firma z Prato, ta sama, która zaledwie dwa lata temu „uratowała” Bazylikę Narodzenia Pańskiego dzięki ważnej i niezwykle precyzyjnej interwencji konserwatorskiej. Wybór ten podyktowany jest potrzebą zapewnienia ciągłości metodologii, mistrzostwa rzemieślniczego oraz wrażliwości artystycznej wobec miejsca o bezprecedensowej wartości sakralnej. Jak informuje strona internetowa Kustodii Ziemi Świętej, prace przygotowawcze zostały już zakończone, a właściwe roboty mają się wkrótce rozpocząć.
Renowacja rozpocznie się pod koniec stycznia i obejmie wszystkie powierzchnie groty: nagą skałę, marmurowe posadzki, kolumny, dekoracje, srebrną gwiazdę wskazującą dokładne miejsce narodzin Jezusa, mozaikę oraz ołtarz. Na placu budowy będzie pracować na zmianę od sześciu do ośmiu osób, także miejscowych
— wyjaśnia Giammarco Piacenti, stojący na czele firmy z Prato.
Wielu robotników szkoliliśmy od 2013 roku, odkąd pracujemy w Ziemi Świętej
– dodaje.
Oprócz prac w samej grocie projekt obejmuje również działania techniczne wzmacniające w przyległych częściach, co odzwierciedla zarówno architektoniczną jedność sanktuarium, jak i ducha współpracy, dzięki któremu jest ono zachowywane dla całej ludzkości. Renowacja — co nie ulega wątpliwości — przyniesie także wsparcie wielu rodzinom pracowników zaangażowanych w ten ważny projekt, a tym samym lokalnej gospodarce Betlejem, dotkniętej kryzysem na skutek konfliktu między Izraelem a Hamasem oraz wstrzymania pielgrzymek, które obecnie, wraz z początkiem „Fazy 2” planu pokojowego Donalda Trumpa, zaczynają stopniowo powracać.
W znaku jedności
Jest to zatem znak odrodzenia, ale także wydarzenie o silnym wymiarze ekumenicznym, ukazujące współpracę greko-prawosławnych i franciszkanów, kustoszy Groty Narodzenia. „Projekt ten - czytamy w komunikacie - ucieleśnia wspólne chrześcijańskie zaangażowanie na rzecz ochrony duchowego, historycznego i kulturowego dziedzictwa Świętej Groty dla przyszłych pokoleń oraz na rzecz poszanowania godności miejsca, w którym orędzie chrześcijańskie przybrało widzialną formę i gdzie na przestrzeni wieków gromadzili się wierni wszystkich narodów”.
To właśnie tutaj tajemnica Wcielenia weszła w historię, a wyznanie chrześcijańskie otrzymało swój ziemski początek.
Renowacja tego świętego miejsca oznacza ochronę ciągłości wiary, pamięci i pobożności w ziemi Bożego Narodzenia. Dzięki temu wspólnemu wysiłkowi Kościoły Jerozolimy strzegą powierzonego im dziedzictwa ewangelicznego i zapewniają, że wierni wszystkich tradycji będą mogli nadal z czcią nawiedzać miejsce narodzin Chrystusa. Z Betlejem światło Narodzenia nieustannie oświeca świat, dając świadectwo trwałej obecności chrześcijan w Ziemi Świętej oraz nadziei, która promieniuje ze Świętej Groty, w której narodził się Zbawiciel
— czytamy w komunikacie.
Cecilia Seppia/Vatican News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/751539-w-betlejem-rusza-renowacja-groty-narodzenia-panskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.