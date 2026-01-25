Vatican News poinformował, że papiescy astronomowie z Obserwatorium Watykańskiego odkryli dwie planetoidy. zostały nazwane na cześć polskich świętych: siostry Faustyny Kowalskiej i siostry Urszuli Ledóchowskiej. Planetoidy zostały odkryte przy użyciu teleskopu, zainstalowanego na górze Graham w Arizonie w USA.
Watykańskie media wyjaśniły, że informację o przyznaniu dwóm planetoidom nazw Faustina i Ledóchowska zamieszczono w najnowszym biuletynie Międzynarodowej Unii Astronomicznej(IAU).
Odkrycia dokonali watykańscy astronomowie: amerykański jezuita ksiądz Richard P. Boyle i jego współpracownik Kazimieras Cernis z Litwy.
Św. Faustyna Kowalska i św. Urszula Ledóchowska
Święta Faustyna Kowalska (1905–1938) była zakonnicą Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczką. Jej „Dzienniczek” zainspirował rozwój kultu Bożego Miłosierdzia na całym świecie. Została kanonizowana przez Jana Pawła II w 2000 roku i jest czczona jako Apostołka Bożego Miłosierdzia.
Święta Urszula Ledóchowska (1865–1939) założyła Zgromadzenie Sióstr Serca Jezusa Konającego. Jego misją jest głoszenie miłości Serca Jezusowego, zwłaszcza poprzez edukację oraz służbę potrzebującym i uciśnionym.
Adam Bąkowski/PAP
