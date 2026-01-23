Opowiadając się w obronie dzieci nienarodzonych wypełniacie nakaz Pana, aby służyć Mu w najmniejszych spośród naszych braci i sióstr – wskazał Leon XIV w przesłaniu do uczestników dorocznego Marszu dla Życia, zorganizowanego w stolicy Stanów Zjednoczonych.
Temat tegorocznego Marszu dla Życia w USA brzmi: „Życie jest darem”. Ojciec Święty przesłał serdeczne pozdrowienia uczestnikom wydarzenia, odbywającego się w Waszyngtonie.
Społeczeństwo jest zdrowe, gdy strzeże życia
Wyrażam również głęboką wdzięczność i zapewniam was o mojej duchowej bliskości, gdy gromadzicie się na tym wymownym publicznym świadectwie, aby potwierdzić, że „ochrona prawa do życia stanowi niezbędny fundament wszystkich innych praw człowieka”
— napisał Papież cytując zdanie ze swego przemówienia wygłoszonego 9 stycznia do członków Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej.
Cytując dalej tamten dokument dodał, że rzeczywiście, „społeczeństwo jest zdrowe i prawdziwie się rozwija jedynie wtedy, gdy strzeże świętości życia ludzkiego i aktywnie działa na rzecz jego promocji”
Działać na wszystkich poziomach w obronie życia
Papież zachęcił – zwłaszcza młodych - aby podejmowali starania na rzecz poszanowania życia na każdym jego etapie, „poprzez odpowiednie działania na wszystkich poziomach społeczeństwa, w tym poprzez dialog z przywódcami życia obywatelskiego i politycznego.”
Niech Jezus, który obiecał, że będzie z nami zawsze, towarzyszy wam dzisiaj, gdy z odwagą i pokojowo maszerujecie w obronie dzieci nienarodzonych. Opowiadając się za nimi, wiedzcie, że wypełniacie nakaz Pana, aby służyć Mu w najmniejszych spośród naszych braci i sióstr
— napisał Leon XIV.
Zawierzył wszystkich Maryi Niepokalanej, Patronki Stanów Zjednoczonych Ameryki, udzielając im apostolskiego błogosławieństwa.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/751440-leon-xiv-na-marsz-dla-zycia-w-usa-wypelniacie-nakaz-pana
