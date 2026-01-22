Stowarzyszenie Katechetów Świeckich (SKŚ) skierowało w ostatnich dniach list otwarty do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, dotyczący obywatelskiego projektu ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole”. List został wysłany wraz z dwiema publikacjami książkowymi, które – jak podkreśla SKŚ – mają charakter zarówno symboliczny, jak i merytoryczny.
Pierwszą z nich jest podręcznik do etyki, przekazany jako wyraz podkreślenia, że obywatelski projekt ustawy dotyczy nie tylko lekcji religii, ale po raz pierwszy tworzy realne warunki dla powszechnej obecności etyki w szkołach publicznych. Drugą publikacją jest książka poświęcona ptakom w Biblii, nawiązująca do refleksji humanistycznej i odpowiedzialności za to, co kruche i wymagające ochrony.
W treści listu Stowarzyszenie zwraca uwagę, że projekt ustawy stanowi odpowiedź na wieloletni spór światopoglądowy wokół obecności lekcji religii i etyki w szkole. Autorzy listu podkreślają, że proponowane rozwiązania opierają się na zasadach wolności sumienia, bezstronności światopoglądowej państwa oraz realnego wyboru zajęć aksjologicznych przez uczniów i rodziców.
SKŚ zaznacza, że szkoła jest pierwszą wspólną przestrzenią społeczną, w której młodzi ludzie uczą się funkcjonowania wśród rówieśników wychowywanych w różnych tradycjach i systemach wartości. W tym kontekście obecność zarówno lekcji religii, jak i etyki ma – zdaniem autorów – istotny wymiar wychowawczy i sprzyja kształtowaniu postaw szacunku wobec różnorodności światopoglądowej.
W liście zawarto apel o bezstronne i merytoryczne procedowanie projektu ustawy ponad podziałami politycznymi. Stowarzyszenie podkreśla, że brak jasnych regulacji w tym obszarze prowadzi do napięć, których konsekwencje ponoszą uczniowie, a projekt ustawy daje szkołom czytelne zasady działania i sprzyja budowaniu zgody w społecznościach szkolnych.
Autorzy listu przypominają również, że projekt „TAK dla religii i etyki w szkole” jest inicjatywą popartą podpisami ponad pół miliona obywateli, co – ich zdaniem – zobowiązuje do poważnego i rzetelnego potraktowania go w dalszych pracach parlamentarnych.
Szanowny Panie Marszałku,
kierujemy do Pana niniejszy list otwarty wraz z dwiema książkami – jako wyraz szacunku, życzliwości oraz zaproszenie do refleksji nad obywatelskim projektem ustawy wprowadzającym obligatoryjny wybór lekcji religii lub etyki w polskich szkołach.
Pierwszą książką jest podręcznik do etyki. Przekazujemy go nie tylko symbolicznie, lecz także jako przypomnienie, że obywatelski projekt ustawy o religii i etyce nie dotyczy wyłącznie lekcji religii. To właśnie całościowe rozwiązanie, zawarte w projekcie, po raz pierwszy tworzy realne warunki, dla powszechnej obecności etyki w szkołach publicznych. Lekcje etyki, jako zajęcia neutralne światopoglądowo, kształtują postawy oparte na uniwersalnych wartościach: szacunku, odpowiedzialności, dialogu i trosce o drugiego człowieka.
Drugą książką jest publikacja poświęcona ptakom w Biblii – w tym wróblowi, ptakowi niepozornemu, a jednak obecnemu w refleksji nad codziennością oraz odpowiedzialnością za to, co kruche i wymagające ochrony. Tym gestem nawiązujemy do Pańskiej wrażliwości na świat przyrody zauważając, że refleksja humanistyczna może iść w parze z podejściem naukowym.
Obywatelski projekt ustawy o religii i etyce jest odpowiedzią na wieloletni konflikt światopoglądowy, który dzieli polskie społeczeństwo. Projekt ten opiera się na podstawowych zasadach wolności sumienia oraz bezstronności światopoglądowej państwa, tworząc jasne i uczciwe ramy współistnienia różnych przekonań w przestrzeni publicznej.
Obecność zarówno lekcji religii, jak i etyki w szkole ma istotny wymiar wychowawczy. Uczy młodych ludzi wrażliwości na osoby o odmiennych przekonaniach oraz szacunku wobec różnorodności światopoglądowej. Szkoła jest pierwszą wspólną przestrzenią społeczną, w której młody człowiek spotyka się z rówieśnikami wychowywanymi w różnych tradycjach, systemach wartości i sposobach myślenia o świecie. Już na tym etapie uczy się życia obok osób o innych przekonaniach — nie poprzez unikanie różnic, lecz poprzez ich bezpieczne i odpowiedzialne współistnienie.
Projekt porządkuje zasady obecności lekcji religii i etyki w szkołach publicznych, zapewniając uczniom realny — a nie jedynie deklaratywny — wybór między zajęciami aksjologicznymi oraz ich równorzędne traktowanie. Dzięki temu etyka przestaje być rozwiązaniem pozornym, a staje się rzeczywistą alternatywą dostępną dla wszystkich zainteresowanych uczniów.
Apelujemy o bezstronne i merytoryczne procedowanie obywatelskiego projektu ustawy ponad podziałami politycznymi. Brak jasnych regulacji prowadzi bowiem do napięć i sporów między dorosłymi, których konsekwencje ponoszą uczniowie. Projekt daje szkołom czytelne zasady działania, sprzyja budowaniu zgody w społeczności szkolnej oraz wspiera wychowanie rozumiane jako odpowiedzialność za dobro wspólne.
Jako Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ma Pan prawo głosować za projektem, przeciwko niemu lub wstrzymać się od głosu. Szanujemy Pańską decyzję, ale apelujemy o prowadzenie prac nad projektem w duchu dialogu i konsensusu społecznego. Szczerze rekomendujemy głos za obywatelskim projektem ustawy w całości — jako rozwiązaniem służącym uczniom, rodzicom i całej wspólnocie szkolnej.
Od 26 września 2025 roku oczekujemy informacji zamieszczonych w harmonogramie prac sejmowych, o jego dalszych losach. Projekt, będący inicjatywą ponad pół miliona obywateli, wyraża troskę o szkołę jako przestrzeń edukacji, dialogu i wzajemnego szacunku. Czy taki głos może zostać pominięty?
Na zakończenie życzymy Panu inspirującej lektury podręcznika do etyki oraz wielu ciekawych odkryć w świecie awifauny.
Z wyrazami szacunku,
Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Katechetów Świeckich
Załączniki:
1 . Hampl L.: Świat awifauny VI w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego. Katowice, 2024.
2 . Kołodziński P., Kapiszewski J.: Etyka. Podręcznik dla szkół ponadpostawowych. Gdynia, 2019.
3 . Krupa M., Myrcik K.,Wiończyk G.: Etyka. Karty pracy, Szkoły ponadpodstawowe. Gdynia.
