Dwa wielkie wydarzenia związane z Eucharystią znacznie pogłębiły wiarę oraz nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu wśród katolików w USA – wynika z badań przeprowadzonych po zakończeniu Narodowej Pielgrzymki Eucharystycznej oraz Kongresu Eucharystycznego. Wzrosła też chęć dzielenia się wiarą z innymi.
Konferencja Biskupów Stanów Zjednoczonych zleciła przeprowadzenie badań dotyczących rozumienia i nabożeństwa do Eucharystii wśród wiernych oraz osób duchownych po zorganizowaniu w 2025 roku Narodowej Pielgrzymki Eucharystycznej – pielgrzymowaniu w różnych miejscach kraju do sanktuariów i miejsc związanych z kultem eucharystycznym - a także po Kongresie Eucharystycznym, który odbył się także w USA.
Wzrost liczby spowiedzi i nabożeństw
Rezultaty badań wskazują m.in. na wysoki wzrost nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu, przystępowania do spowiedzi, a także umocnienia własnej wiary oraz dzielenia się nią z innymi.
49 procent księży i biskupów, którzy uczestniczyli w badaniu stwierdziło, że wzrosło ich zaangażowanie w działalność duszpasterską. 48 procent z tej grupy przyznało, że chętniej obecnie zachęcają innych do wiary, co wskazuje na przełamanie barier w ewangelizacji.
Większa chęć ewangelizacji
70 proc. czuje większą potrzebę ewangelizowania innych, podobny odsetek badanych włącza obecnie częściej kwestię Eucharystii do tematów kazań oraz zachęca wiernych do nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu (wzrost o ponad 40 proc.). Częstość nauczania oraz nabożeństw do Najświętszego Sakramentu wzrosła o jedną trzecią.
Jak wynika z odpowiedzi duchowieństwa, wzrost pobożności eucharystycznej największy był w miejscach szczególnego kultu – do których zmierzały pielgrzymki – oraz wśród stale praktykujących, jednak także wśród innych grup wiernych zaobserwowano wpływ pielgrzymek oraz Kongresu Eucharystycznego.
Kluczowy wpływ tych wydarzeń zaobserwowano we wzroście liczby spowiedzi.
Wierni chętniej uczestniczą w Mszach św.
Znaczący wzrost kapłani notują we frekwencji na Mszach św., katechezach, wydarzeniach ewangelizacyjnych. Warty odnotowania jest także wzrost zainteresowania wiarą wśród młodych.
Wierni świeccy w odpowiedziach podczas badania wskazywali, iż narodowe wydarzenia eucharystyczne sprawiły, że chętniej uczestniczą w Mszach św. (80 proc.), mają większe dzielenia się wiarą z innymi (88 proc.), czują ogólny wzrost duchowy (89 proc.). Ponad 80 proc. zadeklarowało częstsze uczestnictwo w adoracji eucharystycznej, a 77 proc., iż wzmocniła się ich wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Pragnienie kontynuowania Pielgrzymki
Badani wskazali także chęć pogłębiania pobożności eucharystycznej poprzez kolejne inicjatywy w następnych latach, w tym dalsze organizowanie Narodowej Pielgrzymki Eucharystycznej.
Badanie przeprowadzono na grupie niemal 2500 uczestników, z których ponad 400 stanowili duchowni, a pozostałą grupę wierni świeccy. Przed rozpoczęciem badań nie wiedzieli oni, że dotyczą efektów narodowych wydarzeń związanych z Eucharystią.
Wojciech Rogacin / Vatican News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/751096-katolicy-w-usa-wracaja-do-eucharystii-nowe-badanie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.