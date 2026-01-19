Ojciec Święty Leon XIV przyjął na audiencji prezydenta Republiki Czeskiej Petra Pavla. Wśród tematów rozmów, jakie przeprowadził Pavel podczas wizyty, Watykan wymienił konieczność pilnych działań na rzecz pokoju oraz przywrócenia zasad i wartości, leżących u podstaw międzynarodowego współistnienia. Dalsza część oficjalnej wizyty objęła spotkanie z kard. Pietro Parolinem, sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej oraz abp. Paulem Gallagherem, sekretarzem ds. relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi.
Komunikat, wydany przez watykańskie biuro prasowe, odnosi się do rozmów prezydenta Czech z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem i szefem dyplomacji arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem. Jak zaznaczono, wyrażono uznanie dla dobrych relacji dwustronnych i wolę ich umocnienia.
Podczas rozmów w Sekretariacie Stanu podkreślono wyrazy uznania dla dobrych relacji dwustronnych oraz potwierdzono wolę dalszego ich umacniania. Podjęto także tematy dotyczące sytuacji społeczno-politycznych w ujęciu regionalnym i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii trwających konfliktów. Zaakcentowano znaczenie naglących działań na rzecz pokoju oraz przywrócenia zasad i wartości leżących u podstaw współistnienia międzynarodowego.
Vatican News
