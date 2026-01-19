Kardynał Parolin nazwał sytuację w Iranie nieskończoną tragedią: "Jak możliwe jest znęcanie się nad własnym narodem?"

kard. Pietro Parolin komentuje najtrudniejsze wyzwania współczesnego świata. / autor: Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons - cc-by-sa-4.0, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Iran, Wenezuela, Grenlandia, La Spezia – cztery punkty na mapie ostatnich wydarzeń, które łączy jedno słowo: kryzys. Watykański sekretarz stanu, kard. Pietro Parolin komentuje najtrudniejsze wyzwania współczesnego świata.

„Wielkie zaniepokojenie” wobec „nieskończonej tragedii”, która wstrząsa Iranem; zaangażowanie na rzecz pokojowego rozwiązania w Wenezueli, gdzie Stolica Apostolska próbowała dojść do porozumienia, które nie powodowałoby rozlewu krwi; wartość multilateralizmu w rozwiązaniu sytuacji na Grenlandii oraz konieczność „pomagania młodym”, żeby tragedie takie jak dramatyczne dźgnięcie nożem studenta w La Spezia nie powtarzały się – te kwestie podjął kard. Pietro Parolin w rozmowie z dziennikarzami odpowiadając na ich pytania po zakończonych uroczystościach wystawienia relikwii św. Pier Giorgia Frassatiego. Liturgia odbyła się sobotniego popołudnia, 17 stycznia w kościele Domus Mariae w Rzymie.

Iran

Na temat Iranu purpurat wyraził „wielkie zaniepokojenie”. „Zastanawiam się - zauważył - jak możliwe jest znęcanie się nad własnym narodem, że jest tak wielu zabitych, to nieskończona tragedia”. Wyraził także nadzieję na pokojowe rozwiązanie obecnej sytuacji.

Wenezuela

Odnosząc się do sytuacji w Wenezueli, kard. Parolin ponowił stałe zaangażowanie Stolicy Apostolskiej na rzecz pokojowego rozwiązania kryzysu.

Próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie, które pozwoliłoby uniknąć wszelkiego rozlewu krwi, być może znajdując porozumienie nawet z Maduro i innymi przedstawicielami reżimu, jednak nie było to możliwe

— powiedział.

Purpurat wyraził nadzieję, że obecna sytuacja „wielkiej niepewności” przekształci się w „stabilność”, odbudowę gospodarki, „ponieważ sytuacja gospodarcza jest naprawdę bardzo niepewna” oraz demokratyzację kraju.

Grenlandia

Jeśli chodzi o Grenlandię i napięcia międzynarodowe, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej mocno podkreślił znaczenie multilateralizmu.

Nie można stosować rozwiązań siłowych

— ostrzegł, przypominając ducha współpracy, który cechował okres po II wojnie światowej, a który dziś wydaje się słabnąć. Rozwiązywanie sporów i forsowanie własnych stanowisk wyłącznie siłą, oprócz tego, że jest „nie do przyjęcia”, coraz bardziej przybliża do „wojny w polityce międzynarodowej”.

Śmierć studenta

Na koniec, zatrzymując się przy dramatycznej śmierci młodego studenta dźgniętego nożem w La Spezia, kardynał podkreślił znaczenie edukacji jako pierwszorzędnej odpowiedzi. Obok koniecznych środków bezpieczeństwa, które same w sobie nie wystarczą, należy „pomagać młodym ludziom myśleć, doceniać to, co pozytywne, nie dając się pochłonąć negatywnym wpływom”.

Jasna linia została ujęta w formule: „więcej edukacji niż represji”.

Podsumowanie

Kardynał Pietro Parolin zabrał głos na temat najtrudniejszych wyzwań obecnego świata. Wymienił w tym kontekście m.in. sytuacje w Iranie, Wenezueli i Grenlandii.

Vatican News

