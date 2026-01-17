W piątek, 16 stycznia w godzinach wieczornych odbył się obrzęd zamurowania Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. To ostatni, symboliczny moment związany z Rokiem Jubileuszowym 2025. Obrzędowi przewodniczył kard. Mauro Gambetti, archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej. W minionych dniach celebracje te odbyły się w pozostałych rzymskich Bazylikach Większych.
Jubileusz 2025 uroczyście został zakończony podczas zamknięcia Drzwi Świętych. Liturgii w uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2026 r. przewodniczył Papież Leon XIV. Rok Jubileuszowy rozpoczął papież Franciszek 24 grudnia 2024 r.
Modlitwa
Obrzęd zamurowania Drzwi Świętych w Bazylice Watykańskiej miał formę prywatną. Odbył się w obecności mistrza papieskich celebracji liturgicznych, abpa Diego Giovanniego Ravellego. Na początku kard. Gambetii modlił się za licznych pielgrzymów, którzy podczas Roku Świętego przekroczyli Drzwi Święte, prosząc, aby trwali mocno w wierze we wspólnocie z Następcą św. Piotra.
Obrzęd zamurowania Drzwi Świętych
Pracownicy Fabryki św. Piotra wykonali wcześniej specjalny mur, składający się z około 3200 cegieł, wewnątrz Bazyliki, aby zamurować Drzwi Święte. W murze umieszczona została brązowa skrzynia (capsa), specjalnie przygotowana na tę okazję, na której wygrawerowano herby papieży: Franciszka, który otworzył Jubileusz Zwyczajny 2025 i Leona XIV, który go zakończył.
Do przygotowanej skrzyni włożono: metalowy pojemnik zawierający pergamin potwierdzający otwarcie i zamknięcie Drzwi Świętych Bazyliki św. Piotra; pamiątkowe medale: z pierwszego roku pontyfikatu Leona XIV i ostatniego roku pontyfikatu Franciszka; inne medale – pamiątki z okresu dziesięciu lat, jakie upłynęły od ostatniego okresu jubileuszowego, którym był Jubileuszu Miłosierdzia w 2016 roku, aż do 2025 roku. Ponadto umieszczono tam medal Sede Vacante 2025 oraz klucz do Drzwi Świętych. Brązowa skrzynia została następnie złożona w ołowianym pojemniku, który został zapieczętowany.
Kardynał archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej i mistrz celebracji liturgicznych umieścili dwie cegły, rozpoczynając w ten sposób ostatnią fazę zamurowania.
Obrzęd zakończył się modlitwą Ojcze nasz oraz udzieleniem błogosławieństwa.
