ZDJĘCIA

Ostatni, symboliczny moment związany z Rokiem Jubileuszowym. Zamurowano Drzwi Święte w Bazylice Watykańskiej

Obrzęd zamurowania Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra / autor: Vatican Media
Obrzęd zamurowania Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra / autor: Vatican Media

W piątek, 16 stycznia w godzinach wieczornych odbył się obrzęd zamurowania Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. To ostatni, symboliczny moment związany z Rokiem Jubileuszowym 2025. Obrzędowi przewodniczył kard. Mauro Gambetti, archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej. W minionych dniach celebracje te odbyły się w pozostałych rzymskich Bazylikach Większych.

Jubileusz 2025 uroczyście został zakończony podczas zamknięcia Drzwi Świętych. Liturgii w uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2026 r. przewodniczył Papież Leon XIV. Rok Jubileuszowy rozpoczął papież Franciszek 24 grudnia 2024 r.

Modlitwa

Obrzęd zamurowania Drzwi Świętych w Bazylice Watykańskiej miał formę prywatną. Odbył się w obecności mistrza papieskich celebracji liturgicznych, abpa Diego Giovanniego Ravellego. Na początku kard. Gambetii modlił się za licznych pielgrzymów, którzy podczas Roku Świętego przekroczyli Drzwi Święte, prosząc, aby trwali mocno w wierze we wspólnocie z Następcą św. Piotra.

Obrzęd zamurowania Drzwi Świętych

Pracownicy Fabryki św. Piotra wykonali wcześniej specjalny mur, składający się z około 3200 cegieł, wewnątrz Bazyliki, aby zamurować Drzwi Święte. W murze umieszczona została brązowa skrzynia (capsa), specjalnie przygotowana na tę okazję, na której wygrawerowano herby papieży: Franciszka, który otworzył Jubileusz Zwyczajny 2025 i Leona XIV, który go zakończył.

Do przygotowanej skrzyni włożono: metalowy pojemnik zawierający pergamin potwierdzający otwarcie i zamknięcie Drzwi Świętych Bazyliki św. Piotra; pamiątkowe medale: z pierwszego roku pontyfikatu Leona XIV i ostatniego roku pontyfikatu Franciszka; inne medale – pamiątki z okresu dziesięciu lat, jakie upłynęły od ostatniego okresu jubileuszowego, którym był Jubileuszu Miłosierdzia w 2016 roku, aż do 2025 roku. Ponadto umieszczono tam medal Sede Vacante 2025 oraz klucz do Drzwi Świętych. Brązowa skrzynia została następnie złożona w ołowianym pojemniku, który został zapieczętowany.

Kardynał archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej i mistrz celebracji liturgicznych umieścili dwie cegły, rozpoczynając w ten sposób ostatnią fazę zamurowania.

Obrzęd zakończył się modlitwą Ojcze nasz oraz udzieleniem błogosławieństwa.

ks. Marek Weresa – Watykan

CZYTAJ TAKŻE: Zakończył się Rok Święty w Kościele katolickim. Papież zamknął ostatnie Drzwi Święte. Do Watykanu przybyły tysiące wiernych. WIDEO

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych