„Miłość do Ojczyzny też jest kryterium tego, czy naprawdę kochamy Pana Boga. Tego się nie da oddzielić” - mówił abp Marek Jędraszewski podczas spotkania opłatkowego „Solidarności”. Przy tej okazji arcybiskup senior otrzymał statuetkę „Honorowego Zasłużonego dla Regionu Małopolskiego NSZZ ‘Solidarność’”.
Opłatek Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” odbył się w auli przy kościele św. Bernardyna w Krakowie. Wzięli w nim udział m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jan Tadeusz Duda, dyrektor krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Filip Musiał oraz arcybiskup krakowski senior, abp Marek Jędraszewski.
Na początku głos zabrał przewodniczący zarządu, Tomasz Zaborowski.
Region Małopolski „Solidarności” składa wyrazy uznania dla Jego Ekscelencji Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego za odwagę głoszenia prawdy oraz wierność ideałom „Solidarności”, za wieloletnią pracę i zaangażowanie, za wytrwałość w walce o przyszłość młodych pokoleń Polaków
— napisano w uzasadnieniu przyznania arcybiskupowi statuetki „Honorowego Zasłużonego dla Regionu Małopolskiego NSZZ ‘Solidarność’”.
Księże Arcybiskupie, w związku z przejściem Waszej Ekscelencji na emeryturę składamy najserdeczniejsze podziękowania za lata wiernej, pełnej oddania służby Kościołowi oraz naszej wspólnocie. Z głębi serca dziękujemy za niezłomne świadectwo wiary, duchowe przewodnictwo, mądrość i odwagę, z którymi towarzyszył nam Ksiądz Arcybiskup przez wszystkie lata pasterskiej posługi
— mówił Tomasz Zaborowski, życząc metropolicie krakowskiemu seniorowi pokoju, sił, zdrowia i obfitości łask Bożej.
Dziękujemy Ekscelencjo, ale to nie jest pożegnanie. To jest zaproszenie do dalszej wspólnej drogi
— zapewnił, zwracając się do arcybiskupa.
Zebrani wdzięczność wyrazili owacją na stojąco, a przedstawiciele „Solidarności” z Podhala wręczyli laureatowi góralski kapelusz, nawiązując w ten sposób do ubiegłorocznego prezentu – ciupagi.
Dziękujemy za wszystkie słowa, szczególnie te w obronie wartości, które dla nas są cenne, ważne i o które obiecujemy, że też będziemy starali się walczyć
— zapewnił przedstawiciel oddziału podhalańskiego.
Metropolita krakowski senior podziękował małopolskiej „Solidarności”, wyrażając zaskoczenie wszystkimi wyrazami wdzięczności oraz przyznanym wyróżnieniem. Nawiązując do okoliczności spotkania, wskazał na szczególną wymowę tradycji dzielenia się opłatkiem. Zauważył, że to „Pan Bóg wyciągnął do nas swoją dłoń i to on nas obdarował swoim Synem, który stał się człowiekiem”.
On nam pokazał, co znaczy kochać drugiego człowieka. Także tego, który jest daleko od Niego, który nieraz odwraca się od Niego plecami. Ciągle niestrudzenie wychodzi do nas i my, wpatrzeni w tę Jego miłość, próbujemy czynić tak samo
— podkreślił, odwołując się do treści Listu św. Jana. Dodał, że potrzebę nieustannego wychodzenia do drugiego człowieka wymownie oddaje właśnie gest dzielenia się opłatkiem.
Arcybiskup myśl św. Jana odniósł do Polski.
Jak możemy kochać Boga, naszego Ojca w Niebie, którego nie widzimy, jeśli nie kochamy Polski, naszej Ojczyzny, w której jesteśmy zakorzenieni, z której wyrastamy, której chcemy służyć?
— pytał zebranych.
Miłość do Ojczyzny jest też kryterium tego, czy naprawdę kochamy Pana Boga. Tego się nie da oddzielić
— podkreślił. Ocenił, że całe dzieje „Solidarności” – zarówno te radosne, heroiczne, jak i tragiczne – są dowodem na to nierozerwalne połączenie.
Metropolita krakowski senior przywołał fragment książki Jana Pawła II „Osoba i czyn”, w którym pisał o tym, czym jest solidarność. Zaapelował, aby słowa Papieża Polaka nieustannie uwrażliwiały członków związku na otaczającą ich rzeczywistość.
Jeśli naród polski zatraci swoją chrześcijańską tożsamość, przestanie istnieć
— podkreślił.
Odczytano fragment Ewangelii, a arcybiskup poświęcił opłatki, którymi uczestnicy spotkania dzielili się, składając sobie życzenia.
kk/Archdiecezja Krakowska
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/750890-wyjatkowe-uhonorowanie-abp-jedraszewskiego-za-odwage
