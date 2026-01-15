Spotkanie z Papieżem to nie tylko wzruszający moment, ale przede wszystkim duchowe doświadczenie - powiedział bp Marek Solarczyk po audiencji generalnej z Ojcem Świętym. O doświadczeniu działania łaski Pana Boga, byciu pielgrzymami nadziei oraz wielkiej modlitwie mówił biskup diecezji radomskiej w rozmowie z mediami watykańskimi, który w czwartek, 15 stycznia przewodniczył Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II.
14 stycznia biskup diecezji radomskiej uczestniczył w audiencji generalnej u Ojca Świętego. Na koniec pozdrowił osobiście Leona XIV. Było to jego pierwsze osobiste spotkanie z Biskupem Rzymu. Bp Marek Solarczyk wskazał, że po ludzku jest to niezwykle podniosłe i ważne wydarzenie. Natomiast od strony wiary – człowiek doświadcza spotkania z tym, „który jest bramą łaski dla całego Kościoła”.
To przeogromne uczestnictwo w niepojętych tajemnicach duchowych
— powiedział bp. Solarczyk. Takie spotkanie to również okazja do modlitwy za Ojca Świętego i za to, co wnosi on w życie Kościoła oraz co Pan Bóg w tym Kościele objawia.
Jesteśmy pielgrzymami nadziei
Nawiązując do zakończonego niedawno Roku Jubileuszowego, bp Marek Solarczyk przypomniał nauczanie papieża Franciszka, który wskazywał, że „chrześcijańska nadzieja to nie ludzki optymizm, ale pewność wiary, że w historii ludzkiego życia jest Bóg”.
Hierarcha zaznaczył, że Jubileusz 2025 roku był czasem, który pokazał nam działanie Pana Boga oraz, że hasło „Pielgrzymi Nadziei” stanowi dla nas stałe wezwanie, aby w pielgrzymce codzienności nie zapominać o Bogu. Będzie to źródłem radości i siły w sytuacjach trudu czy zwątpienia.
Pamięć o Kościele radomskim
Na koniec, bp Solarczyk za pośrednictwem Radia Watykańskiego zapewnił diecezjan o swej modlitewnej pamięci. Czas pielgrzymowania do Rzymu jest „wielką modlitwą w intencji wszystkich tajemnic życia i wiary; kapłanów, którzy aktualnie z wielką troską i oddaniem, życzliwością i poświęceniem odbywają wizyty duszpasterskie”.
ks. Marek Weresa/Vatican News/Bp Solarczyk: Papież jest bramą łaski dla całego Kościoła
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/750789-bp-solarczyk-papiez-jest-brama-laski-dla-calego-kosciola
