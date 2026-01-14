„Lubię nazywać pielgrzymowanie do Ziemi Świętej swego rodzaju „ósmym sakramentem”, ponieważ pielgrzymka ta pozwala doświadczyć spotkania z Jezusem fizycznie, namacalnie” – mówi Vatican News kard. Pierbattista Pizzaballa. Łaciński patriarcha Jerozolimy zachęca do pielgrzymowania do Ziemi Świętej, by pogłębić relację z Chrystusem.
W przeprowadzonej w Jordanii rozmowie z Vatican News kardynał Pizzaballa został poproszony o skierowanie kilku słów do polskich wiernych, którzy tradycyjnie dużą liczbą pielgrzymują do Ziemi Świętej.
Doświadczyć spotkania z Jezusem w sposób fizyczny
Tak, Ziemia Święta jest piątą Ewangelią
— mówi kard. Pizzaballa.
Lubię też nazywać ją swego rodzaju ‘ósmym sakramentem’, ponieważ pozwala doświadczyć spotkania z Jezusem w sposób fizyczny, namacalny
— dodaje kardynał.
Tu wiara staje się silniejsza
Zastrzega, że oczywiście każdy może być w pełni chrześcijaninem, nie przybywając do Ziemi Świętej, ale jeśli się tam pojedzie, „wiara chrześcijańska staje się silniejsza i bardziej konkretna.”
Pielgrzymowanie „całkowicie bezpieczne”
Dlatego zachęcam wszystkich, aby przyjechali do Ziemi Świętej i przeżyli to wspaniałe doświadczenie spotkania z Jezusem Chrystusem i Jego człowieczeństwem, a także aby mieli pewność, że pielgrzymowanie do Ziemi Świętej jest całkowicie bezpieczne
— zapewnia pielgrzymów łaciński patriarcha Jerozolimy.
Patriarcha Jerozolimy apeluje do pielgrzymów, by wracali do całej Ziemi Świętej, w tym do Jordanii, tej części diecezji „bardziej spokojnej, bardziej aktywnej, bardziej żywej”, gdzie katolicy stanowią największą część patriarchatu łacińskiego Jerozolimy i gdzie wierni, zwłaszcza młodzi, przejawiają poczucie przynależności nie tylko do Jordanii, ale także do wspólnoty chrześcijańskiej.
Francesca Sabatinelli, ks. Paweł Rytel-Andrianik – Jordania/Vatican Media PL
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/750636-kard-pizzaballa-ziemia-swieta-to-jakby-osmy-sakrament
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.