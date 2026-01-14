„Avvolti”, czyli wirtualna ekspozycja Całunu Turyńskiego. Jako pierwszy z nowej strony internetowej skorzystał Papież Leon XIV

Papież jako pierwszy zapoznał się ze stroną internetową avvolti.org / autor: Vatican Media
Archidiecezja Turynu przygotowała stronę internetową, za pośrednictwem której można zapoznać się z historią Całunu Turyńskiego, a także przyjrzeć się jego poszczególnym fragmentom i zapisanym w nich śladom Męki Pańskiej. Jako pierwszy skorzystał z niej Papież Leon XIV.

„Avvolti”, bo tak nazywa się inicjatywa, prezentuje Całun Turyński w sposób, w jaki nie było to dotąd możliwe w Internecie. Szczegółowy opis i wierne odwzorowanie relikwii w wysokiej rozdzielczości sprawiają, że internauci mogą zatrzymać się nad poszczególnymi śladami Męki Pańskiej je kontemplować. Projekt przedstawił Ojcu Świętemu kard. Roberto Repole, mteropolita Turynu i papieski kustosz relikwii Całunu Turyńskiego.

Za pośrednictwem strony avvolti.org, użytkownicy, przy użyciu komputera lub smartfona, mogą zapoznać się zarówno z historią Całunu Turyńskiego, jak też dokładnie go obejrzeć. Jak wyjaśnił kard. Repole, inicjatywa ta została przygotowana nie tylko z myślą o zakończonym niedawno Roku Świętym, ale też w perspektywie kolejnego Jubileuszu: 2033 r.

