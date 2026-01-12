Maria Corina Machado – polityk i działaczka społeczna z Wenezueli, została przyjęta dziś rano przez Papieża Leona XIV w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Była deputowana Zgromadzenia Narodowego Wenezueli, została uhonorowana w październiku 2025 roku Pokojową Nagrodą Nobla.
Papież Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański 4 stycznia, oświadczył, że śledzi rozwój sytuacji w Wenezueli z „sercem przepełnionym troską”.
Dobro umiłowanego narodu wenezuelskiego musi przeważać nad wszelkimi innymi względami i skłaniać do przezwyciężania przemocy oraz obrania drogi sprawiedliwości i pokoju, gwarantując suwerenność kraju
— mówił Papież z okna Pałacu Apostolskiego, prosząc o poszanowanie „praw człowieka i praw obywatelskich każdego i wszystkich”, a także o pracę nad „wspólnym budowaniem spokojnej przyszłości opartej na współpracy, stabilności i zgodzie, ze szczególnym uwzględnieniem najbiedniejszych, którzy cierpią z powodu trudnej sytuacji gospodarczej”.
Apel do Korpusu Dyplomatycznego
Apele te zostały ponowione podczas audiencji dla członków Korpusu Dyplomatycznego akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej, która odbyła się 9 stycznia. Papież – odnosząc się do sytuacji w Wenezueli – przypomniał świadectwo życia dwojga Wenezuelczyków, których kanonizował – świętych José Gregoria Hernándeza i siostry Carmen Rendiles.
Niech ich świadectwo inspiruje do budowania społeczeństwa opartego na sprawiedliwości, prawdzie, wolności i braterstwie, a tym samym pozwoli narodowi podnieść się z głębokiego kryzysu, który dotyka go od tak wielu lat
— wskazał.
Papież Leon XIV ponowił swój apel „o poszanowanie woli narodu wenezuelskiego oraz o ochronę praw człowieka i praw obywatelskich wszystkich osób, zapewniając stabilną i zgodną przyszłość”.
Podsumowanie
Maria Corina Machado została przyjęta przez papieża Leona XIV w Watykanie. Papież ponowił apel o poszanowanie praw człowieka, woli narodu wenezuelskiego oraz budowanie pokoju i sprawiedliwości w kraju pogrążonym w kryzysie.
