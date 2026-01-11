Podczas pozdrowień po modlitwie Anioł Pański, Ojciec Święty wspomniał o trwających konfliktach na Bliskim Wschodzie – w Iranie i Syrii. Utrzymujące się napięcia prowadzą do walk zbrojnych i śmierci wielu osób. Wspomniał także sytuację na Ukrainie, gdzie ataki dotknęły szczególnie infrastrukturę energetyczną. Jest to bardzo bolesne dla ludności cywilnej, zwłaszcza gdy zimno jest coraz bardziej dotkliwe.
Leon XIV zapewnił o swej modlitwie za cierpiących i ponowił apel o zaprzestanie przemocy oraz zintensyfikowanie działań na rzecz osiągnięcia pokoju.
Mam nadzieję i modlę się, aby z cierpliwością podtrzymywano dialog i pokój, dążąc do wspólnego dobra całego społeczeństwa
— powiedział.
Papież przypomniał także, że dziś – w uroczystość Chrztu Pańskiego, ochrzcił dwadzieścioro dzieci. Swoje błogosławieństwo Ojciec Święty udzielił wszystkim dzieciom, które w tych dniach przyjęły lub przyjmą chrzest, w Rzymie oraz na całym świecie.
W szczególny sposób modlę się za dzieci urodzone w trudniejszych warunkach zarówno pod względem zdrowia, jak i zagrożeń zewnętrznych. Niech łaska chrztu, która jednoczy je z misterium paschalnym Chrystusa, skutecznie działa w nich i w ich bliskich
— dodał Papież.
Papież o Chrzcie: Święty znak
O tym, że pierwszy z sakramentów „w mrocznych godzinach jest światłem, w konfliktach życia jest pojednaniem; w godzinie śmierci jest bramą nieba” mówił Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.
Papież na początku przypomniał, że rozpoczynający się w Kościele liturgiczny okres zwykły jest zachętą do tego, aby wspólnie podążać za Panem, słuchać Jego Słowa i naśladować gesty miłości wobec drugiego człowieka. Stanowi to potwierdzenie i odnowienie chrztu – sakramentu, który czyni nas chrześcijanami.
Zaskakujący projekt miłości dla ludzkości
Bóg nie patrzy na świat z daleka, nie dotykając naszego życia, naszych bolączek i naszych oczekiwań! On przychodzi pomiędzy nas z mądrością swojego Słowa, które stało się ciałem, angażując nas w zaskakujący projekt miłości dla całej ludzkości
— dodał Leon XIV.
Wskazał także, że Pan Jezus przyjmuje chrzest jak wszyscy grzesznicy. Poprzez to objawia nieskończone miłosierdzie Boga. Papież zaznaczył:
Jednorodzony Syn, w którym jesteśmy braćmi i siostrami, przychodzi bowiem, aby służyć, a nie panować, aby zbawiać, a nie potępiać. On jest Chrystusem Odkupicielem: bierze na siebie to, co nasze, łącznie z grzechem, i daje nam to, co jest Jego, czyli łaskę nowego i wiecznego życia.
