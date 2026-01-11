WIDEO

Leon XIV udzielił sakramentu chrztu dwadzieściorgu dzieciom. "Wiara jest bardziej niż niezbędna, ponieważ z Bogiem życie znajduje zbawienie"

  • Kościół
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Leon XIV udzielił sakramentu chrztu dwadzieściorgu dzieciom / autor: Vatican Media
Leon XIV udzielił sakramentu chrztu dwadzieściorgu dzieciom / autor: Vatican Media

Kiedy wiemy, że coś jest istotnym dobrem, natychmiast szukamy go dla tych, których kochamy. Najdrożsi, jeśli pożywienie i ubranie są niezbędne do życia, to wiara jest bardziej niż niezbędna, ponieważ z Bogiem życie znajduje zbawienie” – wskazał Papież w homilii podczas Mszy św. w uroczystość Chrztu Pańskiego. Podczas Eucharystii sprawowanej w Kaplicy Sykstyńskiej Leon XIV udzielił sakramentu chrztu dwadzieściorgu dzieciom.

Święty wśród grzeszników

Kiedy Pan wkracza w historię, wychodzi naprzeciw życiu każdego człowieka z otwartym i pokornym sercem. Szuka On naszego spojrzenia swoim, pełnym miłości, wzrokiem i rozmawia z nami, objawiając nam Słowo zbawienia

— wskazał na początku homilii Leon XIV.

Syn Boży, który stał się człowiekiem, zainaugurował nowy czas. Pan daje się odnaleźć tam, gdzie Go się nie spodziewamy. Jezus nie dystansuje się; przyjmując to, co ludzkie, chce mieszkać pośród nas.

Sprawiedliwość Boża w chrzcie Jezusa dokonuje naszego usprawiedliwienia.

W swoim nieskończonym miłosierdziu Ojciec czyni nas sprawiedliwymi przez swojego Chrystusa, jedynego Zbawiciela wszystkich

— powiedział Ojciec Święty.

„Pan zawsze będzie towarzyszył naszym krokom”

Papież dodał, że miłość Boża objawia się poprzez rodziców dzieci, którzy proszę o chrzest dla nich. Leon XIV dodał: „Niech chrzest, który jednoczy nas w jednej rodzinie Kościoła, zawsze uświęca wszystkie wasze rodziny, dając siłę i trwałość uczuciu, które was jednoczy”.

Przypomniał także symbolikę poszczególnych gestów sakramentu chrztu. Woda chrzcielna jest obmyciem w Duchu, które oczyszcza z grzechu. Biała szata to nowe odzienie, które Pan daje nam swoją wieczną ucztę Królestwa. Zapalona świeca od paschału to symbol Chrystusa Zmartwychwstałego.

CZYTAJ WIĘCEJ: Niedziela Chrztu Pańskiego zamyka okres Narodzenia Pańskiego. Do 2 lutego można oglądać szopki w świątyniach i śpiewać kolędy

ks. Marek Weresa – Watykan /Vatican Media PL

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych