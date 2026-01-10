Prezydent Karol Nawrocki bierze udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców pod hasłem „Ciebie Boga Wysławiamy”.
Z okazji pielgrzymki w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej została odprawiona uroczysta Msza święta. Prezydent złożył wcześniej wieniec przed Epitafium Smoleńskim znajdującym się przed wejściem do kaplicy.
Podczas Eucharystii zaplanowano poświęcenie barw klubowych oraz transparentów. Odbędzie się także spotkanie w Auli o. Kordenckiego oraz na Błoniach Jasnogórskich.
Przemówienie wygłosić ma także biorący udział w pielgrzymce prezydent Karol Nawrocki. Na początku Mszy św. prezydent otrzymał specjalny szalik.
„Palec Bożej Opatrzności”
W ubiegłym roku w czasie kampanii prezydenckiej mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, kiedy mogliśmy stracić Polskę. Jedyną nadzieją było dla nas zwycięstwo Karola Nawrockiego. Wbrew wszystkiemu i wszystkim to się udało. W tym trzeba widzieć palec Bożej Opatrzności, dlatego hasłem tegorocznej pielgrzymki jest „Te Deum” . Środowisko kibicowskie jest środowiskiem, z którego wyrasta prezydent Karol Nawrocki. Bywał na naszej pielgrzymce w różnych odsłonach
— mówił ks. Jarosław Wąsowicz, duszpasterz kibiców, kapelan prezydenta.
Podsumowanie
Prezydent Karol Nawrocki uczestniczy w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze. Podczas wydarzenia zaplanowano poświęcenie barw klubowych
