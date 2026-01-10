WIDEO I ZDJĘCIA

„Ciebie Boga Wysławiamy”. Pielgrzymka kibiców na Jasną Górę. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał niezwykły szalik

  • Kościół
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: KPRP/Mikołaj Bujak
autor: KPRP/Mikołaj Bujak

Prezydent Karol Nawrocki bierze udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców pod hasłem „Ciebie Boga Wysławiamy”.

CZYTAJ WIĘCEJ: Pielgrzymka kibiców. Ks. Wąsowicz na Jasnej Górze: Prośmy o dar mężnego wyznawania wiary. Ona zawsze przyniesie nam zwycięstwo

Z okazji pielgrzymki w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej została odprawiona uroczysta Msza święta. Prezydent złożył wcześniej wieniec przed Epitafium Smoleńskim znajdującym się przed wejściem do kaplicy.

autor: KPRP/Mikołaj Bujak autor: KPRP/Mikołaj Bujak autor: KPRP/Mikołaj Bujak autor: KPRP/Mikołaj Bujak autor: KPRP/Mikołaj Bujak

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent będzie pielgrzymował z kibicami na Jasną Górę. Tusk atakuje: „Dwuznaczne środowiska uczestniczą w tych przedsięwzięciach”

Podczas Eucharystii zaplanowano poświęcenie barw klubowych oraz transparentów. Odbędzie się także spotkanie w Auli o. Kordenckiego oraz na Błoniach Jasnogórskich.

Przemówienie wygłosić ma także biorący udział w pielgrzymce prezydent Karol Nawrocki. Na początku Mszy św. prezydent otrzymał specjalny szalik.

Na Jasnej Górze odbywa się 18. Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców. / autor: Trwam
Na Jasnej Górze odbywa się 18. Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców. / autor: Trwam
Specjalny szalik dla prezydenta Karola Nawrockiego / autor: TV Trwam
Specjalny szalik dla prezydenta Karola Nawrockiego / autor: TV Trwam

Palec Bożej Opatrzności”

W ubiegłym roku w czasie kampanii prezydenckiej mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, kiedy mogliśmy stracić Polskę. Jedyną nadzieją było dla nas zwycięstwo Karola Nawrockiego. Wbrew wszystkiemu i wszystkim to się udało. W tym trzeba widzieć palec Bożej Opatrzności, dlatego hasłem tegorocznej pielgrzymki jest „Te Deum” . Środowisko kibicowskie jest środowiskiem, z którego wyrasta prezydent Karol Nawrocki. Bywał na naszej pielgrzymce w różnych odsłonach

— mówił ks. Jarosław Wąsowicz, duszpasterz kibiców, kapelan prezydenta.

Podsumowanie

Prezydent Karol Nawrocki uczestniczy w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze. Podczas wydarzenia zaplanowano poświęcenie barw klubowych

Adrian Siwek/TV Trwam

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych