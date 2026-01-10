W Częstochowie odbywa się dziś XVIII Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę. W wydarzeniu uczestniczy prezydent Karol Nawrocki. Pielgrzymka odbywa się w tym roku pod hasłem „Ciebie Boga Wysławiamy”. „W ciągu osiemnastu lat obserwowaliśmy bardziej czy mniej subtelne próby odrywania Polaków od źródeł tożsamości narodowej. Za szczególnie groźnie postrzegamy uporczywe próby programowego laicyzowania młodego pokolenia Polaków, wychowywania ich w duchu obcych nam standardów moralnych, ograniczania lekcji religii i usuwania krzyży z sal szkolnych, dalej antypolskie redukcje programów nauczania, usuwanie pereł literatury, wybitnych dzieł autorów, którzy całe pokolenia młodych Polaków uczyli wrażliwości na sprawę narodową. (…) Pomimo tych wszystkich przeciwności, dzisiaj podczas 18 Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców z głębi naszych serc śpiewamy ‘Ciebie Boga wysławiamy’, bo wciąż jeszcze ostatecznie jesteśmy dumnym chrześcijańskim narodem, który w chwilach zagrożenia potrafi się zjednoczyć” – powiedział w swoim kazaniu ks. Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta.
W sobotę 10 stycznia 2026 r. już po raz 18. odbywa się Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę. Uczestniczy w niej prezydent RP Karol Nawrocki, a prezydencki kapelan i zarazem inicjator kibicowskiej pielgrzymki – ks. Jarosław Wąsowicz – wygłosił kazanie.
CZYTAJ TAKŻE:
-TYLKO U NAS. Ks. Wąsowicz: Młodzież z Kresów nie jest „Polonią”. Nazwanie ich tak jest największą obrazą. Zrobił tak niedawno Tusk
-Nasze gratulacje! Ks. Jarosław Wąsowicz zostanie kapelanem prezydenta Karola Nawrockiego! FMW: „Zaszczyt, zobowiązanie”
„Jezus chce nam towarzyszyć, razem z nami zmieniać świat”
Ks. Wąsowicz nawiązał na początku homilii do fragmentu dzisiejszego czytania z Pierwszego Listu Św. Jana Apostoła: „Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”.
Te słowa św. Jana Apostoła w znacznej mierze wyznaczają program naszego życia. Często czekamy na Nowy Rok, by coś zmienić – lepiej żyć, być ambitniejszym niż dotąd, spełnić jakieś swoje marzenia. Ale to nie tyle wskazany w kalendarzu konkretny dzień ma niejaką „magiczną” moc odnowy nas samych i świata wokół nas. Wszystko jest bowiem w naszych rękach wzmacnianych Bożą łaskawością. Każdy dzień jest szansą, by być odrobinę lepszym dla siebie, dla innych, dla świata. Każdy z nas może znaleźć w sobie odwagę, by stawać się lepszą wersją siebie. Nie perfekcyjną, po prostu bardziej życzliwą, uważną i gotową nieść dobro. To w nas jest moc, która zmienia życie
– zauważył kapłan.
Nie liczmy na to, że kalendarz uczyni nasze życie lepszym. Zamiast tego, postawmy na dobro, które możemy wnieść w życie innych. To człowiek, nie data, otwiera perspektywy przyszłości. Razem możemy uczynić ten rok piękniejszym niż dotąd. Ludzie wierzący wiedzą i wierzą, że w tym projekcie przemiany życia na lepsze, mamy potężne wsparcie. Okres Bożego Narodzenia to czas, kiedy do naszych serc możemy zaprosić Jezusa, który chce na co dzień nam towarzyszyć i razem z nami zmieniać siebie i świat wokół nas
– podkreślił.
Kapelan prezydenta RP (w tym roku po raz pierwszy w tej roli bierze udział w Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę) zauważył, że już po raz 18. kibice rozpoczynają nowy rok pielgrzymką.
Można by rzec, że symbolicznie wkraczamy w pełnoletność. Przez te wszystkie lata daliśmy mocne świadectwo, że ze względu na ważne dla nas i dla naszej Ojczyzny sprawy, można się zjednoczyć, złagodzić animozje, wspólnie pochylić się nad wyzwaniami, które nas czekają w bliższej i dalszej przyszłości
– wskazał ks. Jarosław Wąsowicz.
Kapłan wskazał, że minione 18 lat to również formułowanie różnego rodzaju postulatów, ale także – podejmowanie wspólnych projektów.
W tym ten najważniejszy, który wciąż trwa i pięknie się rozwija, bo jest motywowany pamięcią i wdzięcznością wobec naszych rodaków z dawnych ziem Rzeczpospolitej, za to, że oni nierzadko w skrajnie niesprzyjających warunkach politycznych i społecznych podtrzymują narodową tożsamość: dochowują wierności polskiej kulturze, obyczajom i Kościołowi Katolickiemu
– dodał twórca Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę.
„Wciąż jeszcze wiemy, gdzie jest nasza siła”
Kapelan prezydenta RP zauważył, że również uczestnicy pielgrzymki przez cały ten czas trwają „na straży tych wartości, o których także dzisiaj w naszej Polsce trzeba przypominać i o które nierzadko trzeba się upominać”.
W ciągu osiemnastu lat obserwowaliśmy przecież bardziej czy mniej subtelne próby odrywania Polaków od źródeł tożsamości narodowej. Za szczególnie groźnie postrzegamy uporczywe próby programowego laicyzowania młodego pokolenia Polaków, wychowywania ich w duchu obcych nam standardów moralnych, ograniczania lekcji religii i usuwania krzyży z sal szkolnych, dalej antypolskie redukcje programów nauczania, usuwanie pereł literatury, wybitnych dzieł autorów, którzy całe pokolenia młodych Polaków uczyli wrażliwości na sprawę narodową. Równie groźnie postrzegamy ograniczanie wykładu pięknej polskiej historii, marginalizując opowieść o naszych dumnych bohaterach, którzy z pokolenia na pokolenie przekazywali silne przywiązanie do wolności i odpowiedzialności za Ojczyznę
– powiedział ks. Wąsowicz.
Są to także złowrogie próby deprecjonowania bohaterów narodowych, dość wspomnieć w tym miejscu precyzyjnie aranżowane próby deprecjonowania dokonań św. Jana Pawła Wielkiego czy Żołnierzy Wyklętych. Równocześnie lekką ręką rozgrzesza się tych, którzy próbowali z map świata wymazać nasze państwo, zrusyfikować i zgermanizować, zniszczyć naszą kulturę i wiarę. Równocześnie obserwujemy też promocję kosmopolitycznej wizji świata, konsekwentnie odcinającej nas korzeni tożsamości polskiej
– dodał.
Pomimo tych wszystkich przeciwności, dzisiaj podczas 18 Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców z głębi naszych serc śpiewamy „Ciebie Boga wysławiamy”, bo wciąż jeszcze ostatecznie jesteśmy dumnym chrześcijańskim narodem, który w chwilach zagrożenia potrafi się zjednoczyć. I ocalić w przestrzeni społecznej to, co dla nas ważne i najważniejsze. Bo wciąż jeszcze wiemy, gdzie jest nasza siła: „Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”
– podkreślił duchowny.
„Prośmy o dar mężnego wyznawania wiary”
Ksiądz Jarosław Wąsowicz zwrócił uwagę, jak wiele wydarzyło się w ciągu tych 18 lat. Zmieniał się świat wokół, ale także Polska i jej rządy czy prezydenci. Kapłan wspomniał m.in. o Katastrofie Smoleńskiej z 2010 r.
Do sektora niebo odeszło wielu z tych, którzy z nami pielgrzymowali. Zmieniał się świat, zmieniały się rządy w Polsce, wybuchały wojny, przeżyliśmy tragedię smoleńską, w której straciliśmy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i wielu polskich patriotów. Pełniliśmy wówczas, jako kibice wartę w Pałacu Prezydenckim, a śp. Andrzej Kołakowski, który odszedł od nas nagle 19 października ubiegłego roku, właśnie tutaj, w tej kaplicy jasnogórskiej, na kibicowskiej pielgrzymce wykonał wzruszające Requiem Smoleńskie. Andrzej symbolicznie odszedł od nas w dzień kolejnej rocznicy uprowadzenia i zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki, który z kolei od początku był patronem kibicowskiego pielgrzymowania, a w tym jakże tragicznym 2010 r. został ogłoszony błogosławionym męczennikiem Kościoła, a później patronem „Solidarności”
– wspominał.
Mimo to – jak zauważył duchowny - jedna rzecz się nie zmieniła.
Wciąż niezmiennie naszą inicjatywę z zaciekłością atakują media mainstreamowe i środowiska liberalno-lewicowe. A my, polscy patrioci, z roku na rok liczebnie i duchowo rośniemy w siłę. Niezmienne stało się również i to, że jako uczestnicy kibicowskiego pielgrzymowania zawsze spotykaliśmy się tu na Jasnej Górze, mając na uwadze troskę o naszą Ojczyznę i konsekwentnie, z tą samą wrażliwością zawsze mówiliśmy o tym samym: kim jesteśmy i skąd nasz ród, jakie są nasze korzenie, jakim wartościom chcemy być wierni, jakie są fundamenty naszej narodowej tożsamości; kim są nasi bohaterowie
– wskazał ks. Wąsowicz.
I oto dzisiaj na Jasnej Górze jest z nami Prezydent Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, który także konsekwentnie przypomina, że jesteśmy dumnym chrześcijańskim narodem, że trzeba bronić naszej Ojczyzny na wielu płaszczyznach, pielęgnować wartości, które nas kształtowały i o nas stanowią. „Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”. I za to wszystko chcemy dzisiaj wyśpiewać doniosłe „Te Deum Laudamus” – Ciebie Boga wysławiamy!”. Prośmy o dar mężnego wyznawania wiary, ona zawsze przyniesie nam zwycięstwo!
— zakończył homilię.
CZYTAJ TAKŻE:
-Prezydent będzie pielgrzymował z kibicami na Jasną Górę. Tusk atakuje: „Dwuznaczne środowiska uczestniczą w tych przedsięwzięciach”
-Lewicowe media atakują pielgrzymkę kibiców na Jasną Górę. Nawrocki: „Zachciało się wam cenzurować hasła na stadionach. To za dużo!”
-Kapelan prezydenta Nawrockiego: Politycy mogliby się wiele nauczyć od kibiców pielgrzymujących na Jasną Górę. WYWIAD
-Karol Nawrocki do kibiców: Idę na urlop, bo chcę się bić i będę się bił o Polskę. Moją partią jest Polska i dlatego tak bardzo was potrzebuję
Oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/750323-ks-wasowicz-prosmy-o-dar-meznego-wyznawania-wiary
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.