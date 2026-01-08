Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie profanacji szopki bożonarodzeniowej na rynku w Bolesławcu. Nieznani sprawcy powiesili figurkę Dzieciątka Jezus na sznurze przypominającym stryczek. „Ta lalka symbolizująca Jezusa nie jest przedmiotem czci religijnej” – argumentuje prok. Sebastian Woźniak z bolesławieckiej prokuratury rejonowej – w tym jednym krótkim zdaniu zaprzeczając samemu sobie. „Tradycja Szopki jest tradycją chrześcijańską, ale też emanującą na różne inne ośrodki, czy też i wyznania, prawda? W tej kulturze, w tym kodzie kulturowym, który staramy się realizować, te wartości mają ogromne znaczenie” - skomentował w rozmowie z Telewizją Trwam Kornel Filipowicz, dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Międzynarodowego Centrum Ceramiki.
Ktoś ukradł z bożonarodzeniowej szopki na rynku w Bolesławcu figurkę Dzieciątka Jezus. Po co? Aby powiesić je za szyję na sznurze przypominającym stryczek.
Miało to znamiona akcji zaplanowanej. Tak myślimy. Ta lalka została powieszona nie na jakimś sznurku, tylko zwróciliśmy uwagę – to widać na zdjęciu – że jest to rodzaj specjalnie przygotowanej szubienicy
– powiedział Telewizji Trwam Kornel Filipowicz, dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Międzynarodowego Centrum Ceramiki. Filipowicz złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, która jednak szybko śledztwo umorzyła.
„Ta lalka nie jest przedmiotem czci religijnej”
Prokuratura utrzymuje, że nie doszło tu do profanacji.
Ta lalka symbolizująca Jezusa nie jest przedmiotem czci religijnej
– przekonuje prok. Sebastian Woźniak, prokurator rejonowy w Bolesławcu.
W jednym zdaniu Woźniak zaprzeczył sam sobie, ponieważ sam podkreślił, że figurka symbolizuje Jezusa. Zwłaszcza figurka użyta w szopce bożonarodzeniowej.
Prokurator rejonowy w Bolesławcu twierdzi również, że rynek nie jest miejscem sprawowania obrzędów. Te wytłumaczenie nie przekonują jednak mieszkańców. Decyzja o umorzeniu sprawy oburza mieszkańców.
Powiesili na pętli Jezusa, Dzieciątko. To jest coś okropnego, to się w głowie nie mieści
– podkreśla mieszkanka Bolesławca.
Tradycja Szopki jest tradycją chrześcijańską, ale też emanującą na różne inne ośrodki, czy też i wyznania, prawda? W tej kulturze, w tym kodzie kulturowym, który staramy się realizować, te wartości mają ogromne znaczenie. Ja spotkałem się z wieloma głosami moich znajomych, bolesławian, którzy czuli się w jakimś sensie upokorzeni […] Ja bym nazwał to zezwierzęceniem, chociaż nie chcę tutaj obrażać zwierząt, bo to było bardzo podłe i bardzo przykre dla nas wszystkich
– powiedział Telewizji Trwam Kornel Filipowicz.
Również bolesławiecka radna Teresa Szyjkowska zwraca uwagę, że szopka, Dzieciątko Jezus i Święta Rodzina są jak najbardziej symbolem religijnym.
To symbol, żywy Jezus, który przychodzi
– podkreśliła radna.
Tylko „nieobyczajny wybryk”?
Sprawcy są poszukiwani przez policję. Czynności prowadzone są w kierunku wykroczenia z art. 140, czyli… „nieobyczajnego wybryku lub aktu wandalizmu”.
Obecnie czynności prowadzone są w kierunku wykroczenia z artykułu 140. Policjanci w sprawie zabezpieczyli szereg różnych nagrań monitoringu oraz przesłuchali świadków. Obecnie prowadzone są czynności w celu ustalenia tożsamości osób widocznych na nagraniach
— tłumaczy podkom. Anna Kublik-Rościszewska, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Bolesławcu.
O obrazie uczuć religijnych mówi natomiast art. 196 . Śledztwo z tego artykułu prokuratura jednak szybko umorzyła.
