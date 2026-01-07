Z głębokim smutkiem i niepokojem przyjmujemy informację o zdarzeniu, które miało miejsce w jednej ze szkół w Kielnie, gdzie w obecności uczniów wyrzucono krzyż do kosza. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec tego gestu, który był niewłaściwy wychowawczo i ranił wrażliwość wielu uczniów oraz ich rodzin.
Dla chrześcijan krzyż jest znakiem Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, który oddał swoje życie za człowieka. Jest on symbolem wiary, nadziei, miłości oraz wierności sumieniu. Jego publiczne wyrzucenie zostało odebrane jako brak szacunku wobec Osoby, którą wierzący kochają, ale także jako gest uderzający w godność i przekonania uczniów wychowywanych w tradycji chrześcijańskiej. Krzyż ma również znaczenie szersze niż tylko religijne. Jest ważnym elementem kultury europejskiej i symbolem wartości, na których przez wieki opierało się wychowanie: poszanowania godności człowieka, odpowiedzialności, wolności, solidarności i troski o drugiego człowieka. W tym sensie obecność krzyża w szkole nie jest wyłącznie wyrazem wiary, ale także znakiem dziedzictwa etycznego, które kształtowało edukację i życie społeczne.
Szkoła nie jest tylko miejscem przekazywania wiedzy, ale przede wszystkim przestrzenią wychowania i kształtowania postaw. Powinna uczyć dialogu, wzajemnego szacunku i wrażliwości na przekonania innych. Demonstracyjne wyrzucenie krzyża w obecności uczniów było działaniem antypedagogicznym – wprowadziło napięcie, zamęt i poczucie krzywdy, zamiast sprzyjać spokojnemu wyjaśnianiu różnic światopoglądowych.
Szczególnie wymowne jest to, że to sami uczniowie, wyjmując krzyż z kosza, dali świadectwo przywiązania do wartości, które uznają za ważne. Pokazali w ten sposób wrażliwość moralną, odpowiedzialność i potrzebę obrony tego, co dla nich istotne. Takie postawy szkoła powinna wspierać i wzmacniać.
Wydarzenie to pokazuje, jak potrzebne są jasne i stabilne rozwiązania dotyczące obecności treści religijnych i etycznych w szkole. Procedowany obecnie obywatelski projekt ustawy, wprowadzający realny wybór pomiędzy nauczaniem religii a etyki, jest próbą uporządkowania tej sfery w sposób odpowiedzialny, tak aby chronić wolność sumienia uczniów i zapobiegać podobnym napięciom w przyszłości.
Apelujemy o szacunek dla krzyża Jezusa Chrystusa, o odpowiedzialność wychowawczą nauczycieli oraz o tworzenie w szkole przestrzeni, w której uczniowie mogą wzrastać w prawdzie, dobru, wzajemnym szacunku i moralnej dojrzałości. Niech szkoła pozostanie miejscem dialogu, wychowania i troski o dobro młodego człowieka.
Stowarzyszenie Katechetów Świeckich
Ogólnopolskie stowarzyszenie nauczycieli religii świeckich działające na rzecz wychowania, edukacji i ochrony praw ucznia
