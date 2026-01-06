W Archikatedrze Świętego Jana wierni modlili się dziś w intencji ks. Michała Olszewskiego, sercanina, który wiele miesięcy spędził w areszcie wydobywczym, a rząd Tuska oskarżał go o zdefraudowanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. „Ksiądz Michał jest bardzo wzruszony, wdzięczny tym, którzy się za niego modlą. śledzi wszystkie media niepodległościowe z telewizją wPolsce24 na czele, właściwie prawie nieustannie- wtedy kiedy się nie modli i nie biega. (…) Wiadomo, że będzie jednak jednak bardzo duży stres za dwa tygodnie, gdy rozpocznie się proces. Ale dzisiaj, jak sądzę, jest pełen nadziei i wdzięczności i to chciałem państwu wszystkim przekazać” – powiedział w rozmowie z reporterem Telewizji wPolsce24 mec. Krzysztof Wąsowski, obrońca ks. Michała, który odczytał kilka słów napisanych przez duchownego do osób zgromadzonych na Mszy Świętej.
Przez represje, których doświadczył oraz niehumanitarne traktowanie w areszcie (potwierdził to Rzecznik Praw Obywatelskich), zaledwie czterdziestokilkuletni duchowny znacznie podupadł na zdrowiu. To między innymi w intencji jego zdrowia modlono się dziś na Mszy Świętej w warszawskiej Archikatedrze Świętego Jana
Po Mszy Świętej zbierano kartki ze słowami wsparcia dla ks. Michała Olszewskiego.
Mec. Wąsowski: Ks. Michał, mam nadzieję, czuje się trochę lepiej
Na miejscu był reporter Telewizji wPolsce24 Piotr Czyżewski, który rozmawiał z mec. Krzysztofem Wąsowskim, obrońcą sercanina.
Ksiądz Michał napisał takie krótkie podziękowanie, które udało się odczytać tutaj przed katedrą po Mszy Świętej. Jest bardzo wzruszony. Bardzo wdzięczny tym wszystkim, którzy się za niego modlą, którzy o nim pamiętają, którzy pamiętają także o urzędniczkach, pani Urszuli i pani Karolinie
— powiedział naszemu dziennikarzowi adwokat.
Mogę też powiedzieć, że śledzi wszystkie media niepodległościowe z telewizją wPolsce24 na czele właściwie prawie nieustannie- wtedy kiedy się nie modli, kiedy nie biega, to dzięki właśnie takiemu niezależnemu przekazowi medialnemu, jak państwo on tak naprawdę, mam nadzieję, że idzie ku dobremu. Że czuje się trochę lepiej. wiadomo że będzie jednak jednak bardzo duży stres za dwa tygodnie jak jak rozpocznie się proces. Ale dzisiaj, jak sądzę, jest pełen nadziei i wdzięczności i to chciałem państwu wszystkim przekazać
— dodał.
Bez spokoju, nawet przed procesem?
Pytany, jak to możliwe, że w roku 2026, w demokracji, w Unii Europejskiej, władze prześladują katolickiego duchownego, mecenas Wąsowski odparł:
Nie żyłem za czasów tego najgłębszego komunizmu, stalinizmu. Czytałem o tym tylko w książkach i rzeczywiście trudno mi się było nawet doczytać do takich historii, które dotyczą księdza Michała, że ponad rok po złożeniu aktu oskarżenia, po zamknięciu śledztwa, jeszcze nachodzi się świadków, którzy mają zeznawać w procesie, jego rodzinę, żeby jeszcze jakby nie dać mu zapomnieć o tym ciągłym stresie.
Że on ciągle gdzieś jest jeszcze ścigany. Tak, jakby się władza nie mogła pogodzić, że sąd jednak go z tego aresztu uwolnił i pozwolił mu, żeby przynajmniej mógł spokojnie czekać na ten proces. A okazuje się że on nawet nie dostał tego spokoju oczekiwania na proces
— zwrócił uwagę prawnik.
Na pewno stalinizm był dużo jeszcze gorszy i ci wielcy ludzie, Polacy, Żołnierze Niezłomni z Pileckim na czele, na pewno przeżywali dużo większe cierpienia i na pewno ksiądz Michał by się nie chciał do nich porównywać, ani do księdza Jerzego Popiełuszki, który jest no niezwykłym świadectwem wiary i męczeństwa. Ale jednak trudno mi, jako prawnikowi, nie odnieść takiego wrażenia, że robi się wszystko, żeby ten proces po prostu nie był spokojny, żeby nie dać szans nawet temu sędziemu, który, jeżeli będzie uczciwy, to jestem przekonany, że rozpozna te całe zarzuty jako całkowicie bezpodstawne, żeby nie dać temu sędziemu trochę oddechu, pozwolić mu spokojnie się do tej sprawy przygotować. Ciągle się coś pojawia w tych mediach, teraz zapowiadany jest serial telewizyjny, więc pod tym względem jest to chyba dość wyjątkowe
— powiedział mec. Krzysztof Wąsowski.
