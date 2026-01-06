Kraków, Olsztyn, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Białystok, Wrocław, Katowice, Lublin, Zamość, Kielce czy Poznań. Orszaki Trzech Króli przeszły dziś ulicami blisko tysiąca miejscowości w Polsce pod hasłem: „Nadzieją się cieszą!”. Tysiące osób – mieszkańców i turystów – wzięły udział w orszaku Trzech Króli również w Toruniu, gdzie orszak odbył się w stylu hiszpańskim. Ulicami Starego Miasta, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, przeszedł barwny korowód z orkiestrą, figurami Gigantes oraz zionącymi ogniem diabłami.
„Nadzieją się cieszą!”
W tym roku orszaki przeszły ulicami 941 miejscowości w Polsce. Fundacja Orszak Trzech Króli przygotowała 600 tys. papierowych koron i 150 tys. śpiewników z kolędami oraz 200 tys. naklejek, które zostaną rozdane uczestnikom wydarzenia.
Hasło orszaków w 2026 r. - „Nadzieją się cieszą!” - wywodzi się z pochodzącej z XVII w. kolędy „Mędrcy świata, monarchowie” autorstwa Stefana Bortkiewicza. W formie kolędy utwór wraz z zapisem nutowym kompozycji ks. Zygmunta Odelgiewicza pierwszy raz ukazał się w 1878 r. w „Śpiewniczku Jana Siedleckiego”. Organizatorzy wskazali, że nadzieja, którą cieszyli się mędrcy ze Wschodu jest przykładem postawy „wobec przeciwności, prześladowań, a nawet knutych spisków”.
Orszak przeszedł między innymi ulicami Łodzi.
Centralne orszaki W Krakowie
W Krakowie centralne orszaki wyruszyły sprzed trzech kościołów w kierunku Rynku Głównego. Na ich czele stanęli mędrcy ze Wschodu: Kacper, Melchior i Baltazar.
Orszak niebieski - afrykański wyruszył ok. godz. 11, po mszy w Bazylice św. Floriana. Orszak zielony - azjatycki rozpoczęła liturgia o godz. 10 w Kościele św. Stanisława Kostki. Z kolei orszak czerwony - europejski wyszedł ze Wzgórza Wawelskiego po mszy o godz. 10 w katedrze, której przewodniczył metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś. Po eucharystii wraz z królem Kacprem i kardynałem wyruszy dwóch historycznych władców Polski – Bolesław Chrobry i Zygmunt Stary. Ich obecność jest nawiązaniem do przypadającego w 2025 r. 1000-lecia koronacji pierwszego polskiego króla i 500-lecia hołdu pruskiego. Do czerwonego orszaku na Placu Wszystkich Świętych dołączył także prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, który złożył dar w imieniu mieszkańców miasta.
Wolontariusze „Dzieła Pomocy św. Ojca Pio” zbierali ofiary na utrzymanie 12 mieszkań dla osób w kryzysie bezdomności.
Orszaki w Gdańsku i Gdyni
W Gdańsku orszak wyszedł o godz. 12 spod Bazyliki Mariackiej. Wymarsz poprzedziła Msza o godz. 10, której przewodniczył metropolita gdański abp Tadeusz Wojda - przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Uczestnicy przeszli ulicami Tkacką i Długą, gdzie byli świadkami symbolicznej walki dobra ze złem. W tym roku stajenka jest zlokalizowana obok Dworu Artusa. Wydarzenie zwieńczyło wspólne śpiewanie kolęd.
Z kolei w Gdyni orszak wyszedł po mszy o godzinie 13 w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przeszedł ulicą Świętojańską na Wzgórze św. Maksymiliana. Ostatnim punktem było wspólne kolędowanie przy szopce u ojców franciszkanów. Wydarzeniu towarzyszyła zbiórka na rzecz gdyńskich hospicjów.
Orszak w Białymstoku i Poznaniu
W Białymstoku centralny orszak wyruszył sprzed archikatedry po mszy w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która rozpoczęła się o godz. 11 pod przewodnictwem abp. Józefa Guzdka. Wydarzeniu towarzyszy wystawa białostockich szopek w witrynie Centrum Informacji Turystycznej.
W Poznaniu w organizację wydarzenia włączyło się w tym roku 11 placówek edukacyjnych z miasta pod przewodnictwem Fundacji Sternik Poznań. O godz. 12 uczestnicy wyruszyli ze Starego Rynku, a następnie przeszli ulicami: Wielką, Chwaliszewo, Mostem Chrobrego i ul. Maryi Panny do katedry poznańskiej. Tam mędrcy ze Wschodu złożą pokłon Jezusowi. Przed orszakiem, o godz. 11 w Farze Poznańskiej odbędzie się Msza święta.
W Katowicach orszak zainaugurowała Msza o godz. 11 w prowadzonej przez ojców oblatów Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Liturgii będzie przewodniczył metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski. Uczestnicy wydarzenia przejdą do Katedry Chrystusa Króla. Oprawę muzyczną orszaku zapewni duet Magda Anioł i Adam Szewczyk. Zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert zespołu Arka Noego.
Świętowano także w Zamościu i Wrocławiu
W Zamościu w orszaku Trzech Króli wziął udział m.in. poseł PiS Janusz Kowalski.
Relację z Wrocławia pokazała Archidiecezja Wrocławska na platformie X.
Orszak Trzech Króli w Toruniu
Figury Gigantes i słodycze z Półwyspu Iberyjskiego, a także elementy fire-show były atrakcjami Orszaku Trzech Króli w Toruniu. Obchody uroczystości Objawienia Pańskiego rozpoczęły się od Mszy świętej w Katedrze św. Janów przed południem. Później barwny korowód wyruszył z okolic Pomnika Mikołaja Kopernika ulicą Szeroką w stronę Rynku Nowomiejskiego. Scenerią całego wydarzenia była wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO Starówka.
W grodzie Kopernika od kilku lat orszak Trzech Króli wyróżniają hiszpańskie figury trzech mędrców. Te olbrzymie postacie, a także figury zwierząt przez centrum miasta na specjalnych platformach prowadziły dziesiątki wolontariuszy. W pochodzie wzięły udział także orkiestry dęte, m.in. ze Złejwsi Wielkiej. Atrakcyjności pochodowi dodawali również artyści z Fundacji Sztukmistrze, którzy w przebraniach aniołów, diabłów i kuglarzy wywoływali efekty świetlne przy pomocy ognia i flar.
Mamy być dla siebie wzajemnie darem. Mamy być miejscem, w którym inni odkryją, jak piękny jest Bóg. Dzisiejsze zgromadzenie jest doskonałą okazją do tego, aby człowiek w drugim człowieku odkrył tego, który nam się objawia
— powiedział biskup toruński Arkadiusz Okroj.
W czasie parady rozdawane były tradycyjne słodycze z Półwyspu Iberyjskiego.
Wcześniej, od godziny 11.00, nad Wisłą w Toruniu biskup Arkadiusz Trochanowski, eparcha olsztyńsko-gdański, przewodniczył obchodom Święta Jordanu organizowanym przez parafię greckokatolicką. W liturgii nad samą rzeką uczestniczyło ok. 200 osób. Jednym z jej elementów było poświęcenie wody w Wiśle.
Orszak przeszedł też ulicami Kielc
Ponad tysiąc kielczan wzięło udział w orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami stolicy regionu świętokrzyskiego. W rolę monarchów wcielili się przedsiębiorca oraz przedstawiciele oświaty i stowarzyszenia katolickiego.
Barwny orszak wyruszył sprzed budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego, przeszedł ulicami Paderewskiego, Sienkiewicza, Dużą do Bazyliki Katedralnej. W rolę jednego z monarchów – Baltazara - wcielił się były świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik.
W swoim życiu pełniłem wiele funkcji społecznych i publicznych, ale nie byłem jeszcze królem. To dla mnie olbrzymia satysfakcja, że mogę też pokazać swoją przynależność do wiary chrześcijańskiej. Cieszę się, że biorę udział w tej pięknej tradycji i ważnym wydarzeniu
— powiedział PAP Mądzik.
„To dla mnie ogromne wyróżnienie”
Jednym z monarchów był już po raz drugi Zenon Człeczyński z Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach.
Po raz pierwszy Melchiorem byłem dwa lata temu. Wtedy byłem bardzo zdenerwowany, w tym roku stres jest trochę mniejszy. Ale przede wszystkim jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Mamy przecież wiele osób, które zasłużyły na to, aby być na moim miejscu. Dlatego bardzo się cieszę, że ksiądz biskup wybrał akurat mnie
— podkreślił kielecki przedsiębiorca.
Zdenerwowania nie ukrywał kolejny z królów – Kacper.
Ale ta początkowa trema ustępuje miejsca ogromnej radości oraz satysfakcji z możliwości uczestnictwa w tym symbolicznym wydarzeniu. Bardzo się cieszę, że tak dużo osób bierze w nim udział
— zaznaczył Waldemar Słupik, komandor Rycerzy Świętego Jana Pawła II diecezji kieleckiej.
Po tym jak orszak dotarł do bazyliki katedralnej, rozpoczęła się uroczysta Msza św. Nabożeństwu przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Marian Florczyk.
W homilii duchowny przeprowadził analizę religijną i symboliczną darów złożonych przez Mędrców ze Wschodu, rzucając światło na ich prorocze znaczenie w kontekście życia Chrystusa. Wyjaśnił, że złoto czci Jezusa jako wiecznego króla miłości, kadzidło symbolizuje modlitwę oraz zapowiedź Jego kapłańskiej ofiary, natomiast mirra wskazuje na przyszłe cierpienie i człowieczeństwo Zbawiciela.
Biskup Florczyk wezwał współczesnych wiernych, „aby wzorem królów złożyli w ofierze własne, autentyczne serca, budując wspólnotę opartą na pokoju i wzajemnym zrozumieniu”.
Uroczystość zakończyła się wspólnym śpiewaniem kolęd na Placu Jana Pawła II.
Tłumy na orszaku w Suwałkach
Wspólnym śpiewaniem kolęd w Parku Konstytucji 3 Maja zakończył się tegoroczny orszak Trzech Króli w Suwałkach (Podlaskie). Pomimo mroźnej pogody w najzimniejszym mieście w Polsce ulicami miasta przeszły setki osób, w tym dzieci i seniorzy.
Przez centrum Suwałk w kolorowym korowodzie, w śnieżnej atmosferze, przemaszerowały we wtorek setki osób, ubranych w barwy niebieskie, zielone lub czerwone, symbolizujące trzy kontynenty, z których pochodzili przybyli do Betlejem mędrcy - Afrykę, Azję i Europę.
Wcześniej wszyscy spotkali się przed budynkiem miejscowego aquaparku, gdzie rozpoczęcie orszaku zostało zapoczątkowane wspólną modlitwą. Tam odbyła się też krótka inscenizacja z udziałem aktorów przebranych za trzech króli.
Organizator marszu proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach ks. Jarema Sykulski poinformował, że jego uczestnicy mogli zaopatrzyć się w papierowe korony, kolorowe stroje, peleryny czy śpiewniki.
Po przejściu kilku kilometrów ulicami miasta orszak dotarł do Parku Konstytucji 3 Maja, gdzie znajduje się stajenka betlejemska. Tam wszyscy śpiewali kolędy.
Orszaki w Szczecinie i Lublinie
Orszak przeszedł też ulicami Szczecina.
Tak wyglądał orszak Trzech Króli w Lublinie.
Uroczystość Objawienia Pańskiego
Kościół katolicki 6 stycznia obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. To także dzień misyjny. 6 stycznia – od 2011 r. – jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
Według Ewangelii św. Mateusza za panowania w Judei króla Heroda do Betlejem przybyli ze Wschodu mędrcy, gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się król żydowski. Mędrców w średniowieczu zaczęto nazywać Trzema Królami i nazwa ta przetrwała do czasów obecnych. Ich imiona pojawiły się dopiero w VIII w. W XII w. Kacpra, Melchiora i Baltazara uznano za przedstawicieli Europy, Azji i Afryki. Relikwie mędrców przechowywane są w Kolonii w Niemczech.
