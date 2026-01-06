Ojciec Święty Leon XIV w uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) zamknął ostatnie Drzwi Święte. Tym samym dobiegł końca Rok Święty rozpoczęty przez papieża Franciszka 24 grudnia 2024 r. Obecny był prezydent Włoch Sergio Mattarella.
Zwyczaj ustanowiony w 1975 r., a następnie uproszczony przez św. Jana Pawła II przy okazji Roku Świętego 2000, obejmuje zamknięcie skrzydeł drzwi. Papież klęczał przed Drzwiami Świętymi, a następnie je zamknął. Ich zamurowanie nastąpi z kolei bez udziału wiernych, ok. 10 dni później.
Kilka tysięcy osób zgromadziło się w bazylice Świętego Piotra, a setki na placu, gdzie moment ten obserwowano na telebimach.
Polacy w czołówce
Do Rzymu przybyło i wzięło udział w wydarzeniach jubileuszowych 33 475 369 pielgrzymów. Wstępne szacunki mówiły o 31,7 mln osób, więc liczba uczestników znacząco je przekroczyła. Jak pokazują dane, począwszy od maja, nastąpił nieoczekiwany wzrost przybywających do Wiecznego Miasta; ale mimo to, wszystko było zarządzane z ogromną starannością. Doceniono współpracę między Watykanem a przedstawicielami władz i służb.
Wśród pielgrzymów, którzy przybyli do Rzymu (poza Włochami) najliczniej reprezentowane były kraje: USA (12,57 proc.), Hiszpania (6,23 proc.), Brazylia (4,67 proc.), Polska (3,69 proc.) oraz Niemcy (3,16 proc.).
Pierwszy Rok Święty odbył się w 1300 roku, a ogłosił go papież Bonifacy VIII. Co 25 lat obchodzony jest od 1475 roku.
Jubileusz 2033
Kolejny Jubileusz zwyczajny odbędzie się za 25 lat, natomiast już w 2033 r. będzie miał miejsce Wielki Jubileusz Odkupienia.
