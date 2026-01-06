Para prezydencka, Karol Nawrocki i Marta Nawrocka, złożyła życzenia prawosławnym i wiernym innych Kościołów wschodnich w Polsce, którzy Boże Narodzenie obchodzą według kalendarza juliańskiego. Dziś przypada wigilia Bożego Narodzenia według tego kalendarza.
„Niech serca wypełnią radość, pokój i miłość”
Życzenia prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki Marty Nawrockiej zostały opublikowane na oficjalnej stronie internetowej urzędu Prezydenta RP.
W tym szczególnym czasie do wszystkich wyznawców Kościoła prawosławnego i Kościołów wschodnich w Polsce kierujemy serdeczne myśli i najlepsze życzenia. Niech podczas wigilijnej wieczerzy, którą otwiera piękny obyczaj dzielenia się prosforą, państwa serca wypełnią radość, pokój i miłość
— napisała para prezydencka.
Aby cud narodzin Zbawiciela, który na zawsze przemienił losy świata, rozświetlał państwa życie i obdarowywał dobrem państwa domy, rodziny, parafie oraz zgromadzenia zakonne
— takie życzenia znalazły się również w tym liście.
Składamy także serdeczne życzenia, aby te piękne święta – tak mocno wpisane w polską tożsamość i w tradycję Rzeczypospolitej, w której od wieków spotykają się i dialogują ze sobą zachodnie oraz wschodnie nurty chrześcijaństwa – łączyły nas wszystkich w poczuciu solidarnej wspólnoty rodaków
— napisał prezydent z małżonką.
»Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli«. Oby przesłanie płynące z betlejemskiej stajenki urzeczywistniło się w całej pełni w otwierającym się 2026 roku i zaowocowało pokojem u granic naszej ojczyzny
— podkreślono.
Boże Narodzenie wg kalendarza juliańskiego
Dziś przypada wigilia Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, czyli według tzw. starego stylu. W tym terminie, trzynaście dni po katolikach, święta obchodzą wierni Kościoła prawosławnego i staroobrzędowcy.
Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego obchodzili do niedawna również grekokatolicy w Polsce. Od 2023 roku - decyzją hierarchów tego Kościoła - formalnie używa on w życiu liturgicznym kalendarza gregoriańskiego i Boże Narodzenie jest przez grekokatolików obchodzone już w tym samym terminie, co w Kościele katolickim.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/749977-dzis-prawoslawna-wigilia-para-prezydencka-zlozyla-zyczenia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.