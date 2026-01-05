Jutro, a zatem w Święto Trzech Króli, o godzinie 11.00 w Warszawie w archikatedrze Św. Jana Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej 8 odbędzie się Msza Święta o łaskę zdrowia dla księdza Michała Olszewskiego.
Po Mszy św. będą zbierane kartki, na których będzie można przekazać duchownemu słowa wsparcia - mają zostać przekazane ks. Michałowi Olszewskiemu.
Okaż wsparcie, przyjdź! Przynieś ze sobą kartę pocztową ze słowami wsparcia dla księdza Michała
— zachęca do udziału w Mszy stowarzyszenie Solidarni 2010.
7 miesięcy w areszcie
Ks. Michał Olszewski był przetrzymywany w areszcie tymczasowym przez aż siedem miesięcy w związku ze śledztwem dotyczącym rzekomych nieprawidłowości w działaniu Funduszu Sprawiedliwości. Po wyjściu na wolność zmagał się z zespołem stresu pourazowego.
