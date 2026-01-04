Bezprecedensowy postęp – tak niedawne zmiany prawne, chroniące nienarodzone dzieci, określa portorykańska senator Joanne Rodríguez Veve. Pod koniec grudnia w Portoryko podpisano ustawę, uznającą, że człowiek od chwili poczęcia jest „osobą fizyczną”, a więc objętą przepisami prawa cywilnego. To nie jedyne zmiany w tamtejszym prawie.
22 grudnia 2025 r. gubernator Portoryko, Jenniffer González Colón, podpisała ustawę, zgodnie z którą człowiek od poczęcia uznawany jest za „osobą fizyczną”, na każdym etapie życia w łonie matki. Z kolei kilka dni wcześniej, podpisana została ustawa, na mocy której zabójstwo kobiety w ciąży uznawane jest za podwójne morderstwo. Za zabójstwo może też zostać uznane spowodowanie poronienia wskutek przemocy, użytej wobec ciężarnej kobiety.
Zaledwie kilka tygodni wcześniej, pod koniec października, przyjęto też ustawę, na mocy której aborcja, dokonana przez matkę która nie ukończyła 15 roku życia, może zostać przeprowadzona jedynie za pisemną zgodą jednego z jej rodziców lub opiekunów prawnych.
Bezprecensowe zmiany
O bezprecedensowym charakterze tych zmian mówi w rozmowie z portalem ACI Prensa senator Joanne Rodríguez Veve, podkreślając, że – choć były one oczekiwane przez społeczeństwo – to do niedawna spotykały się ze stanowczym sprzeciwem środowiska politycznego. Podpisanie aż trzech ustaw, chroniących nienarodzone dzieci, to przełom, oczekiwany od czterech dekad.
Bowiem, choć Portoryko posiada własną konstytucję, to jest ona podporządkowana konstytucji Stanów Zjednoczonych, co, w kwestii aborcji, liberalizowało portorykańskie przepisy, zwłaszcza od czasu uchylenia w 2022 r. wyroku w sprawie Roe v. Wade.
Od tego czasu Portoryko ma jedne z najbardziej liberalnych przepisów w kwestii aborcji, pozwalając na jej przeprowadzanie w dowolnym momencie ciąży, w dowolnym wieku i z dowolnego powodu
— wyjaśnia senator.
Jak podkreśla Rodríguez Veve, historyczne zmiany mają znaczenie nie tylko prawne, ale też ontologiczne, ponieważ stanowią ważny argument w debacie o godności człowieka i jego podmiotowości.
Przekaz jest stanowczy: w łonie kobiety w ciąży nie znajduje się nieokreślony obiekt pozbawiony godności, lecz podmiot: rozwijający się człowiek, który posiada wrodzoną godność
— cytuje jej słowa ACI Prensa.
Sprawa zmiany płci
W 2025 r. w Portoryko zatwierdzono także ustawy, dotyczące zmiany płci biologicznej osoby nieletniej. Zgodnie z nimi, żaden człowiek poniżej 21 roku życia nie będzie mógł być poddany farmakologicznym ani chirurgicznym zabiegom, zmieniającym płeć biologiczną.
Ta ustawa stanowi absolutne zatrzymanie wykorzystywania nieletnich do promowania idei antynaukowych i sprzecznych z naturą, powodujących nieodwracalne szkody fizyczne
— podkreśla senator.
Podsumowanie
Portoryko wprowadziło przepisy chroniące życie nienarodzonych, uznając człowieka od poczęcia za „osobę fizyczną”. Wprowadziło także surowsze sankcje za spowodowanie poronienia lub zabójstwo ciężarnej.
Vatican News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/749860-portoryko-za-zyciem-wprowadzono-ochrone-od-poczecia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.