Papież Leon XIV powierzył Wenezuelę wstawiennictwu m.in. Matki Bożej. "Trzeba przezwyciężyć przemoc, gwarantując suwerenność kraju"

Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT
Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

Leon XIV skierował apel w związku z ostatnimi wydarzeniami w Wenezueli. Podkreślił, że dobro umiłowanego narodu wenezuelskiego musi mieć pierwszeństwo ponad wszelkimi innymi względami i prowadzić do zdecydowanego przezwyciężenia przemocy.

Ojciec Święty wezwał do obrania drogi sprawiedliwości i pokoju, zaapelował o zagwarantowanie suwerenności kraju oraz o przestrzeganie zasad państwa prawa, zawartych w konstytucji. Z naciskiem podkreślił potrzebę poszanowania praw człowieka i praw obywatelskich wszystkich obywateli, oraz wspólnego budowania przyszłości opartej na współpracy, stabilności i zgodzie.

Troska wobec najuboższych

Szczególną troskę Papież wyraził wobec najuboższych, którzy cierpią z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju.

Modlę się i zapraszam wszystkich do modlitwy

— powiedział Ojciec Święty, powierzając Wenezuelę wstawiennictwu Matki Bożej z Coromoto, św. José Gregoria Hernándeza i św. s. Carmen Rendiles.

ks. Marek Weresa - Watykan

