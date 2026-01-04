Leon XIV skierował apel w związku z ostatnimi wydarzeniami w Wenezueli. Podkreślił, że dobro umiłowanego narodu wenezuelskiego musi mieć pierwszeństwo ponad wszelkimi innymi względami i prowadzić do zdecydowanego przezwyciężenia przemocy.
Ojciec Święty wezwał do obrania drogi sprawiedliwości i pokoju, zaapelował o zagwarantowanie suwerenności kraju oraz o przestrzeganie zasad państwa prawa, zawartych w konstytucji. Z naciskiem podkreślił potrzebę poszanowania praw człowieka i praw obywatelskich wszystkich obywateli, oraz wspólnego budowania przyszłości opartej na współpracy, stabilności i zgodzie.
Troska wobec najuboższych
Szczególną troskę Papież wyraził wobec najuboższych, którzy cierpią z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju.
Modlę się i zapraszam wszystkich do modlitwy
— powiedział Ojciec Święty, powierzając Wenezuelę wstawiennictwu Matki Bożej z Coromoto, św. José Gregoria Hernándeza i św. s. Carmen Rendiles.
