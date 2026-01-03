Sama formacja chrześcijańska nie wystarcza? Ważne słowa Leona XIV: My sami winniśmy stać się domem Boga

„My sami winniśmy stać się domem Boga” – przypomina wierzącym Ojciec Święty w liście, skierowanym do kard. Pietro Parolina, w którym mianuje go swoim legatem na obchody 800-lecia brukselskiej katedry. Za św. Augustynem przypomina, że nie wystarcza jedynie chrześcijańska formacja, bowiem dopiero więzy miłości czynią z wierzących świątynię Boga.

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin został przez Leona XIV mianowany papieskim legatem na uroczystości, które odbędą się 11 stycznia w Brukseli z okazji 800-lecia katedry pw. św. Michała i św. Guduli. W liście, skierowanym z tej okazji do swego współpracownika i opublikowanym dziś przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Ojciec Święty podejmuje refleksję na temat tego, w jaki sposób sami wierzący stają się wspólnie świątynią Boga.

Doceniając doniosłą budowlę i historię jej powstania, Papież przypomina: „Jeśli ten dom został zbudowany dzięki naszym modlitwom, to jednak my sami winniśmy stać się domem Boga”. Podkreśla, że podobnie, jak wznoszenie budynku dokonywało się poprzez spajanie w całość jego kolejnych elementów, tak też budowanie świątyni Pana „dokonuje się dziś, ilekroć gromadzą się wierni: gdyż przez wiarę jesteśmy jak gdyby drwami wyciętymi z lasów i kamieniami z gór, a gdy jesteśmy katechizowani, ochrzczeni, formowani, stajemy się oheblowani, wyrównywani, wygładzani niczym w rękach cieśli i rzemieślników”. Papież przypomina również, odwołując się do św. Augustyna, że do wspólnego stawania się świątynią Pana, niezbędna jest wzajemna miłość.

Kościół w Belgii

Ojciec Święty potwierdza również swą życzliwość i troskę względem Kościoła w Belgii. Zapewnia też o swym apostolskim błogosławieństwie, którego Legat udzieli w jego imieniu uczestniczącym w uroczystościach.

Wybudowana 800-lat temu monumentalna świątynia jest obecnie konkatedrą archidiecezji Mechelen-Bruksela. W ramach jubileuszowych obchodów, nawiedzający świątynię mogą uczestniczyć m.in. w spektakularnym pokazie świateł, zorganizowanym w jej wnętrzu, spotkaniach modlitewnych, katechezach, pielgrzymkach i wielu innych wydarzeniach, zebranych pod wspólną nazwą Gudula26.

