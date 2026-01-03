Jak informuje Biuro Pielgrzyma Katedry w Santiago de Compostela, 2025 r. był rekordowy pod względem liczby pielgrzymów, którzy przemierzyli Szlak Jakubowy i nawiedzili grób świętego. Po raz pierwszy przekroczyła ona pół miliona (a dokładniej: 530,9 tys.) i wzrostowa tendencja najprawdopodobniej utrzyma się także w bieżącym roku.
Według statystyk Biura Pielgrzymów w Santiago de Compostela, w minionym roku certyfikaty przebycia szlaku pielgrzymkowego otrzymało blisko 531 tys. pielgrzymów. Nieznaczną przewagę stanowiły wśród nich kobiety.
Jak zawsze, najliczniejszą grupą pielgrzymów byli Hiszpanie (228,5 tys.), a następnie Amerykanie (prawie 45 tys.) i Włosi (ponad 26,6 tys.) Polaków odnotowano na Szlaku św. Jakuba niewiele ponad 8,3 tys.
Dominują pobudki religijne
Choć Droga św. Jakuba od 1993 r. wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wśród przemierzających ją dominują motywacje religijne, a nie tylko krajoznawcze, czy kulturowe. To właśnie względy religijne i duchowe zadeklarowało w minionym roku prawie 44 proc. pielgrzymów. Najpopularniejszym szlakiem jest bezsprzecznie Droga Francuska – Camino Frances, który przemierzyło ponad 45 proc. wędrujących po kompostelańkich szlakach.
Stały wzrost od lat
Choć grób św. Jakuba był celem pielgrzymek już w czasach średniowiecznych, współczesną popularność Drogi św. Jakuba zawdzięczają św. Janowi Pawłowi II, który dwukrotnie odwiedził Santiago de Compostela, m.in. z okazji IV Światowych Dni Młodzieży, które z jego woli odbyły się tam w 1989 r.
Niemniej jednak wzrost notowany w ostatnich latach jest bezprecedensowy. O ile w 2003 r. pielgrzymów odnotowano niespełna 74,5 tys., o tyle dekadę później było ich prawie 216 tys. zaś w 2023 r. – 446 tys. W 2024 r. liczba ta wzrosła do ponad 499 tys., a w ubiegłym roku po raz pierwszy przekroczyła pół miliona.
