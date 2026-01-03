Skandaliczna sytuacja w szkole w Kielnie! Nauczycielka zażądała zdjęcia krzyża ze ściany. Gdy uczniowie zaprotestowali, wrzuciła go do kosza!

  • Kościół
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Do skandalicznej sytuacji doszło w połowie grudnia zeszłego roku w szkole podstawowej w Kielnie! / autor: Fratria
Do skandalicznej sytuacji doszło w połowie grudnia zeszłego roku w szkole podstawowej w Kielnie! / autor: Fratria

Do skandalicznej sytuacji doszło w połowie grudnia zeszłego roku w szkole podstawowej w Kielnie! Według relacji, które pojawiły się w sieci, nauczycielka zażądała zdjęcia krzyża ze ściany w klasie lekcyjnej, a gdy uczniowe zaprotestowali, to nauczycielka sama go zerwała i wrzuciła go do kosza. Na 8 stycznia zaplanowano pikietę przed szkołą, a w sprawie interweniowała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

O sprawie napisał w mediach społecznościowych Andrzej Żak.

Stała się podłość- w wielkim skrócie. 15.12.2025 w Szkole Podstawowej w Kielnie (moja gmina na Kaszubach) nauczycielka zażądała zdjęcia Krzyża ze ściany w klasie lekcyjnej. Wszyscy uczniowie (VII klasa) odmówili. Nauczycielka zerwała Krzyż że ściany i wrzuciła do go do kosza

— relacjonuje.

Żak w dalszej części wpisu zachęca do wsparcia dzielnych uczniów, a także zaprasza na pikietę, która będzie miała miejsce przed szkołą 8 stycznia.

Jeśli uważasz, że nie ma zgody na takie zachowanie, bardzo proszę, wesprzyj dzielnych uczniów którzy nie bali się stanąć w obronie Krzyża, pisząc w komentarzu do tego posta: Wspieram Was, Imię, Nazwisko, Miejsce zamieszkania (Miasto, Wieś - bez dokładnego adresu zamieszkania). Twoje wsparcie przekażę osobiście 08.01.2026 rodzicom dzieciaków które nie bały się stanąć w obronie Krzyża i wartości które Krzyż reprezentuje. Dziękuję Wam. Protest pod Szkołą w Kielnie: 08.01.2026, godz. 09-30

— napisał.

Interwencja posłanki

Interwencję w tej sprawie podjęła już posłanka Prawa i Sprawiedliwości Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Szanowni Państwo, na prośbę mieszkańców podjęłam jeszcze w starym roku interwencję w tej sprawie. Skierowałam zapytanie i prośbę o zbadanie zaistniałej sytuacji oraz jakie dalsze działania zostaną podjęte do Kuratora Oświaty, Wójta Gminy Szemud oraz Pani Dyrektor Szkoły. Obecnie czekam na odpowiedź

— poinformowała.

autor: Facebook/Dorota Arciszewska-Mielewczyk

kk/Facebook

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych