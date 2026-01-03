Do skandalicznej sytuacji doszło w połowie grudnia zeszłego roku w szkole podstawowej w Kielnie! Według relacji, które pojawiły się w sieci, nauczycielka zażądała zdjęcia krzyża ze ściany w klasie lekcyjnej, a gdy uczniowe zaprotestowali, to nauczycielka sama go zerwała i wrzuciła go do kosza. Na 8 stycznia zaplanowano pikietę przed szkołą, a w sprawie interweniowała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
O sprawie napisał w mediach społecznościowych Andrzej Żak.
Stała się podłość- w wielkim skrócie. 15.12.2025 w Szkole Podstawowej w Kielnie (moja gmina na Kaszubach) nauczycielka zażądała zdjęcia Krzyża ze ściany w klasie lekcyjnej. Wszyscy uczniowie (VII klasa) odmówili. Nauczycielka zerwała Krzyż że ściany i wrzuciła do go do kosza
— relacjonuje.
Żak w dalszej części wpisu zachęca do wsparcia dzielnych uczniów, a także zaprasza na pikietę, która będzie miała miejsce przed szkołą 8 stycznia.
Jeśli uważasz, że nie ma zgody na takie zachowanie, bardzo proszę, wesprzyj dzielnych uczniów którzy nie bali się stanąć w obronie Krzyża, pisząc w komentarzu do tego posta: Wspieram Was, Imię, Nazwisko, Miejsce zamieszkania (Miasto, Wieś - bez dokładnego adresu zamieszkania). Twoje wsparcie przekażę osobiście 08.01.2026 rodzicom dzieciaków które nie bały się stanąć w obronie Krzyża i wartości które Krzyż reprezentuje. Dziękuję Wam. Protest pod Szkołą w Kielnie: 08.01.2026, godz. 09-30
— napisał.
Interwencja posłanki
Interwencję w tej sprawie podjęła już posłanka Prawa i Sprawiedliwości Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
Szanowni Państwo, na prośbę mieszkańców podjęłam jeszcze w starym roku interwencję w tej sprawie. Skierowałam zapytanie i prośbę o zbadanie zaistniałej sytuacji oraz jakie dalsze działania zostaną podjęte do Kuratora Oświaty, Wójta Gminy Szemud oraz Pani Dyrektor Szkoły. Obecnie czekam na odpowiedź
— poinformowała.
