Z przesłaniem pokoju „nieuzbrojonego i rozbrajającego” zwraca się Papież w orędziu na Światowy Dzień Pokoju. Leon XIV nawiązuje przy tym do paschalnego pozdrowienia Zmartwychwstałego i do pierwszych chwil swego pontyfikatu. Podkreśla, że słowa „Pokój z wami” są dziś „najcichszą rewolucją”, głoszoną każdego dnia przez następców Apostołów.
Pokój Zmartwychwstałego
Ojciec Święty podkreśla, że słowa Jezusa nie są jedynie życzeniem, lecz czymś, co przemienia całą rzeczywistość. Jak podkreśla Leon XIV, jest to „pokój zmartwychwstałego Chrystusa, pokój nieuzbrojony i rozbrajający, pokorny i wytrwały”. Pochodzi on od Boga, który miłuje bezwarunkowo i przekracza mury podziałów.
Światło w ciemności
W obliczu konfliktów i przemocy łatwo ulec narracjom bez nadziei. Papież ostrzega, że zapomnienie o świetle prowadzi do zniekształconego obrazu świata. Tymczasem – jak podkreśla Leon XIV – pokój nie jest iluzją ani celem odległym.
Pokój istnieje, chce w nas zamieszkiwać, ma łagodną moc oświecania i poszerzania rozumu, opiera się przemocy i ją pokonuje. Pokój ma tchnienie wieczności: podczas gdy w stronę zła woła się: „dość”, pokojowi szepcze się: „na zawsze”. W tę perspektywę wprowadził nas Zmartwychwstały
— zauważa Leon XIV. Papież zachęca również do otwarcia się na pokój, aby – jak powtarza za św. Augustynem – zapalać nim innych.
Pokój jest nie tyle celem, co obecnością i wędrówką
— dodaje Ojciec Święty. Nawet pośród ruin są ludzie, którzy go strzegą i czynią widzialnym.
„Schowaj miecz”
Leon XIV przypomina słowa Jezusa skierowane do uczniów: „Schowaj miecz do pochwy”.
Pokój zmartwychwstałego Jezusa jest nieuzbrojony, ponieważ taka była Jego walka w konkretnych okolicznościach historycznych, politycznych i społecznych
— zaznacza. Jednocześnie Papież wzywa chrześcijan do profetycznego świadectwa, nieuciekającego także od momentów, w których Kościół zawiódł.
Logika strachu
Znaczną część orędzia Papież poświęca krytyce spirali zbrojeń. Ojciec Święty wskazuje na gwałtowny wzrost wydatków wojskowych i opartą na „strachu i dominacji siły” logikę odstraszania.
Nieprzypadkowo powtarzające się apele o zwiększenie wydatków na cele wojskowe i wynikające z tego decyzje są przez wielu rządzących usprawiedliwiane rzekomym zagrożeniem ze strony innych
— ocenia Papież.
Rozbroić serca
Leon XIV przypomina za św. Augustynem, że „prawdziwy miłośnik pokoju kocha wrogów pokoju”. Oznacza to wybór drogi słuchania i spotkania, zamiast palenia mostów. Papież przywołuje również Sobór Watykański II i wezwanie, by rządzący pamiętali o „tak wielkiej odpowiedzialności wobec Boga i całej ludzkości”. Nawiązuje także do encykliki „Pacem in terris”, w której św. Jan XXIII wskazał na potrzebę integralnego rozbrojenia, zaczynającego się od serca i umysłu.
Dobroć rozbraja
Pisząc o pokoju rozbrajającym, Leon XIV wskazuje na Betlejem:
Dobroć jest rozbrajająca. Być może dlatego Bóg stał się Dzieciątkiem.
Papież ostrzega jednocześnie przed delegowaniem decyzji o życiu i śmierci maszynom oraz przed instrumentalizacją religii dla przemocy. Wzywa wspólnoty wierzących, by stawały się „domami pokoju”, opartymi na dialogu, modlitwie i przebaczeniu.
Droga nadziei
Na zakończenie Papież odwołuje się do Jubileuszu Nadziei i proroctwa Izajasza o „przekuciu mieczy na lemiesze”. Jak podkreśla, Jubileusz „pobudził miliony ludzi do ponownego odkrycia siebie jako pielgrzymów i rozpoczęcia w sobie rozbrojenia serca, umysłu i życia”.
Karol Darmoros - Vatican News PL
