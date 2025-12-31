Papież Leon XIV przewodniczył w Bazylice św. Piotra pierwszym nieszporom uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki. Zachęcił do wdzięczności za dar Roku Świętego, który był znakiem Bożego planu nadziei dla człowieka i dla świata.
Ojciec Święty wskazał na wyjątkowe bogactwo pierwszych nieszporów uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki, które odnosi się do Bożego macierzyństwa Maryi. Papież przypomniał, że ta uroczystość kończy oktawę Bożego Narodzenia i stanowi przejście z jednego do drugiego roku. Dodał, że tegoroczna uroczystość przypada w szczególnym czasie kończącego się Roku Jubileuszowego.
Współczesny świat
Papież nawiązał też do słów św. Pawła, który napisał: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” (Ga 4, 4-5). Ojciec Święty podkreślił, że ten sposób przedstawienia misterium Chrystusa przywodzi na myśl wielki plan dotyczący historii ludzkości. Jest to plan tajemniczy, ale z jasnym centrum, jak wysoka góra oświetlona słońcem pośrodku gęstego lasu: tym centrum jest „pełnia czasu”.
Leon XIV podkreślił, że w naszych czasach odczuwamy potrzebę mądrego, życzliwego i miłosiernego planu - projektu wolnego i wyzwalającego, pokojowego i wiernego. Współczesny świat, jak zaznaczył Papież, ma różne strategie mające na celu podbój rynków, terytoriów i stref wpływów. Są to strategie zbrojne, ukryte pod pełnymi hipokryzji przemowami, ideologicznymi zapowiedziami i fałszywymi motywami religijnymi. Tymczasem Matka Boża, najmniejsza i najwyższa spośród stworzeń, patrzy na wszystko oczami Boga, który rozprasza plany pysznych, a wywyższa pokornych.
Papież zaznaczył, że Bóg miłuje nadzieję w sercach maluczkich i czyni to, angażując ich w swój plan zbawienia. Leon XIV wskazał, że im piękniejszy jest ten plan, tym większa jest nadzieja. Świat idzie naprzód wiedziony nadzieją wielu ludzi prostych, nieznanych, ale znanych Bogu, wierzących w lepsze jutro. Jednym z nich był św. Piotr, rybak z Galilei.
Wielki znak nowego świata
Leon XIV przypomniał, że Jubileusz jest wielkim znakiem nowego świata - odnowionego i pojednanego, zgodnie z Bożym planem. Dodał, że w tym planie Opatrzność zarezerwowała szczególne miejsce dla miasta Rzymu, nie ze względu na jego świetność, nie ze względu na jego potęgę, ale dlatego, że tutaj Piotr i Paweł oraz wielu innych męczenników przelało swą krew za Chrystusa. Papież nazwał Rzym miastem Jubileuszu.
Papież złożył życzenia Rzymowi, aby był na wysokości zadania wobec mieszkających tu maluczkich, zwłaszcza wobec dzieci, samotnych i słabych, wobec rodzin, które z trudem usiłują przetrwać, wobec mężczyzn i kobiet, którzy przybyli z daleka, mając nadzieję na godne życie.
Na zakończenie swojego ostatniego przemówienia w obecnym roku Papież zachęcił do wdzięczności Bogu za dar Jubileuszu, będącego wielkim znakiem Jego planu nadziei dla człowieka i dla świata. Papież podziękował wszystkim, którzy podczas Jubileuszu pracowali w służbie pielgrzymom i nad tym, aby Rzym stał się bardziej gościnny. Tego właśnie pragnął papież Franciszek, ogłaszając Jubileusz. Leon XIV zachęcił do kontynuacji, aby Rzym nadal był miastem ożywionym chrześcijańską nadzieją, aby pozostał w służbie Bożego planu miłości wobec rodziny ludzkiej.
Podsumowanie
Vatican News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/749565-pierwsze-nieszpory-uroczystosci-swietej-bozej-rodzicielki
