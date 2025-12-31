49. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez ekumeniczną wspólnotę z Taize, ze wschodniej Francji, odbędzie się w 2026 r. w Łodzi, ogłosił wczoraj wieczorem w Paryżu przeor tej chrześcijańskiej wspólnoty brat Matthew.
Jak poinformował podczas konferencji prasowej pochodzący z Anglii zakonnik, Łódź będzie czwartym po Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu polskim miastem, w którym odbędzie się Europejskie Spotkanie Młodych.
Brat Matthew przypomniał, że Wrocław trzykrotnie organizował już tę odbywającą się co roku w grudniu w jednym z miast Europy imprezę dla tysięcy młodych chrześcijan.
W konferencji prasowej przeorowi wspólnoty z Taize towarzyszyli m.in. prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, a także były metropolita łódzki kardynał Grzegorz Ryś.
„Łódź miastem młodych ludzi”
Oboje podczas konferencji prasowej zapraszali do udziału w wydarzeniu, podkreślając bogatą tradycję Łodzi, wielokulturowość tego miasta, a także fakt, że mieszka w nim wielu młodych ludzi.
Łódź jest przede wszystkim miastem młodych ludzi. Mniej więcej co siódmy człowiek na ulicy Łodzi to student. Są też młodzi, którzy albo się przygotowują do studiów, albo je skończyli. Dla nich odnalezienie się (…) w większej wspólnocie ludzi wierzących z całej Europy będzie czymś niesłychanie ważnym
— powiedział kard. Ryś.
W wydanym oświadczeniu władze Archidiecezji Łódzkiej poinformowały, że Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w Łodzi między 28 grudnia 2026 r. a 1 stycznia 2027 r. Sprecyzowały, że głównym miejscem modlitw będzie hala sportowo-widowiskowa Atlas Arena oraz najważniejsze świątynie katolickie i protestanckie miasta.
Wspólnota z Taize została założona w 1940 r. przez pochodzącego ze Szwajcarii brata Rogera Schutza. Od 1978 r. członkowie tej ekumenicznej wspólnoty organizują Europejskie Spotkania Młodych, w czasie których młodzi wspólnie się modlą, dzielą swoją wiarą, biorą udział w warsztatach tematycznych, a także razem witają nowy rok.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/749528-lodz-gospodarzem-49-europejskiego-spotkania-mlodych
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.