Joseph Ratzinger zawsze szukał i znajdował oblicze Pana w spotkaniu z Jezusem Chrystusem – wskazał kard. Kurt Koch podczas Mszy świętej sprawowanej przy grobie Benedykta XVI w trzecią rocznicę jego śmierci. Prefektem Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan i jeden z najbliższych współpracowników Benedykta XVI podkreślił, że swoje wielkie dzieło „Jezus z Nazaretu” on sam określił jako „wyraz moich osobistych poszukiwań «oblicza Pana»”.
Nawiązując do daty śmierci papieża Benedykta XVI, która miała miejsce 31 grudnia oraz do czytań biblijnych tego dnia kard. Koch powiedział:
Wydaje mi się bardzo piękne i poruszające to, że w ostatnim dniu roku kalendarzowego wiara chrześcijańska zapowiada całkowicie nowy początek, z obietnicą, że ziemski kres ludzkiego życia wcale nie jest końcem, lecz nowym początkiem, oraz że ostatni dzień ziemskiego życia człowieka jest początkiem nowego życia – życia wiecznego z Bogiem.
Joseph Ratzinger przygotowywał się do wieczności na ziemi
Jeśli bowiem Bóg objawił się jako Bóg w Jezusie Chrystusie, to istnieje życie wieczne, a śmierć nie jest drogą ku nicości, lecz drogą nadziei, która prowadzi do wiecznej komunii z Bogiem
— zaznaczył kard. Koch, który dodał:
Jeśli życie wieczne polega na komunii z Bogiem, to słuszne jest przygotowywać się do niego już w naszym ziemskim życiu, jak czynił to przez całe swoje życie Joseph Ratzinger, z wielką intensywnością.
Szukajcie zawsze Jego oblicza
Kard. Koch wyznał, że werset z Psalmów „Szukajcie zawsze Jego oblicza” papież senior uczynił swoim życiem, a sam wyjaśnił go słowami:
To „zawsze” obowiązuje przez całą wieczność. Bóg jest tak wielki, że nigdy nie przestajemy Go szukać. On jest zawsze nowy. Istnieje nieustanny, nieskończony ruch nowego odkrywania i nowej radości.
Jeśli życie wieczne polega na zanurzeniu się „w wielkim oceanie radości i miłości”, to już w życiu obecnym zasadnicze znaczenie ma szukanie oblicza Pana i życie twarzą w twarz z Nim. Ponieważ życie wieczne polega na komunii z Bogiem, wyznawać wiarę w życie wieczne oznacza w istocie wyznawać, że Bóg jest Bogiem żywym i że On jest autentyczną prawdą.
Konkretne doświadczenie miłości Boga
Wieloletni współpracownik Joseph Ratzinger wskazał, że „mówiąc o śmierci, papież Benedykt XVI poprzez swoją teologię, a przede wszystkim poprzez własne życie wiary, podarował nam szczególnie cenną intuicję, mianowicie tę, że życie wieczne jest konsekwencją miłości Boga do nas”. Dodał, że ta prawda jest już zawarta w konkretnym doświadczeniu miłości, jakie przeżywa człowiek.
Miłość ludzka bowiem dąży ku nieskończoności i niezniszczalności; jest, że tak powiem, wołaniem spragnionym wieczności. Francuski myśliciel Gabriel Marcel trafnie to ujął: kochać kogoś znaczy powiedzieć mu, że nie umrze
— podkreślił.
Kard. Koch powiedział, że choć miłość ludzka ze swej natury dąży ku nieskończoności, my, ludzie, wiemy z doświadczenia, że sama miłość ludzka nie może ofiarować wieczności, ponieważ wraz z życiem ginie w śmierci.
Jedynie wspólnota miłości z Bogiem może dać to, co jest istotne dla miłości ludzkiej, a czego ona sama nie może sobie dać: wieczność.
Jesteśmy nieśmiertelni
Oznacza to – kontynuuje kardynał – że my, ludzie, jesteśmy nieśmiertelni nie na mocy naszego bytu, lecz dlatego, że zawdzięczamy życie wieczne niezniszczalnej relacji miłości, jaką Bóg ma z nami. Jako wierzący wiemy, że nie możemy umrzeć całkowicie, ponieważ jesteśmy znani i kochani przez Boga. Miłość Boga bowiem pragnie wieczności; więcej – nie tylko jej pragnie, ale ją urzeczywistnia i sama jest wiecznością: «Deus caritas est» – «Bóg jest miłością»
— podkreślił kard. Kurt Koch.
Benedykt XVI zmarł 31 grudnia 2022 r. w klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Watykanu, w którym mieszkał jako papież-emeryt. Jest pochowany w Grotach Watykańskich, w krypcie, w której do czasu beatyfikacji spoczywali najpierw: Jan XIII, a następnie Jan Paweł II.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/749510-3-rocznica-smierci-benedykta-xvi-on-szukal-oblicza-boga
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.