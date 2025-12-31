Agencja Fides opublikowała doroczny raport, dotyczący kapłanów i osób zaangażowanych w duszpasterstwo, zamordowanych w kończącym się roku. Wymienia on w sumie 17 ofiar: kapłanów, osób zakonnych, seminarzystów oraz świeckich. Jedynym, odnotowanym przypadkiem w Europie, jest zabójstwo polskiego kapłana, ks. Grzegorza Dymka z archidiecezji częstochowskiej.
17 zamordowanych, wśród nich: Polak
Jak wynika z raportu, przygotowanego na podstawie danych, zebranych przez Agencję Fides, należącą do Papieskich Dzieł Misyjnych, najwięcej, bo aż 10 misjonarzy, zostało zamordowanych w Afryce. Zginęło tam 6 kapłanów, 2 seminarzystów oraz 2 katechetów. Na obu kontynentach amerykańskich życie oddało 2 kapłanów oraz 2 siostry zakonne. Jeden kapłan i jedna osoba świecka poniosły śmierć w Azji. Zaś jedynym kapłanem, zamordowanym w Europie jest Polak, ks. Grzegorz Dymek z parafii MB Fatimskiej w Kłobucku, w archidiecezji częstochowskiej, który został zamordowany na plebanii 13 lutego br. Z kolei najwięcej, bo aż 5 osób, zostało pozbawionych życia w Nigerii.
Ponad 600 ofiar od początku stulecia
Autorzy dokumentu przypominają, że od roku 2000 na świecie zamordowanych zostało aż 626 misjonarzy i osób zaangażowanych w duszpasterstwo. Przypominają, że terminem „misjonarz” obejmują nie tylko posługujących na terenach misyjnych, ale szerzej: wszystkich ochrzczonych, zaangażowanych w dzieła apostolskie. Pośród tegorocznych ofiar jest 10 księży diecezjalnych, dwóch seminarzystów, dwie siostry zakonne i troje świeckich.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Zabójstwo księdza w Kłobucku! Kapłan został skrępowany i zamordowany w piwnicy plebanii. „Śledczy badają motyw rabunkowy”
— Ruszył proces ws. zabójstwa księdza na plebanii. Zeznania złożył oskarżony. Sąd przesłuchał braci zamordowanego kapłana
— Brutalne morderstwo. Zabójca ks. Lachowicza trafi… do zakładu psychiatrycznego. „Szymon K. jest całkowicie niepoczytalny”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/749458-raport-nt-zamordowanych-kaplanow-bolesne-dane-z-polski
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.