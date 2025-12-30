Zdjęcia i słowa Papieża na ekranach w Rzymie. "Znak duchowej bliskości i przypomnienie o wartościach pokoju, nadziei i braterstwa"

Od kilku dni na wielkich ekranach LED wokół Watykanu można zobaczyć zdjęcia Papieża i przeczytać jego najważniejsze wypowiedzi. To wspólna inicjatywa Stolicy Apostolskiej i Selfiestreet, która potrwa do końca roku.

Przesłanie pokoju, nadziei i zaproszenie do refleksji nad tajemnicą Bożego Narodzenia – to treści, zaczerpnięte z papieskich wypowiedzi i ilustrowane jego fotografiami, które od kilku dni można oglądać w przestrzeni miejskiej wokół Watykanu. Na ekranach LED przy Placu Risorgimento, przy ulicach Ottaviano i Tunisi, w pobliżu wejścia od Muzeów Watykańskich z okazji Bożego Narodzenia i zbliżającego się zakończenia Roku Świętego, można obejrzeć specjalne sekwencje ewangelizacyjne, zapraszające przechodniów do zatrzymania się w codziennym pośpiechu.

Przesłania pokoju i braterstwa

Inicjatorem tej kampanii jest Stolica Apostolska, a realizuje ją we współpracy z Selfiestreet, przy wykorzystaniu ekranów, umiejscowionych na budynkach w pobliżu Watykanu. Wśród mieszkańców i turystów, którzy zatrzymują się, by przeczytać papieskie słowa i obejrzeć fotografie z wydarzeń z udziałem Leona XIV nie brak słów wzruszenia i pochwał dla inicjatywy. Jej popularność rośnie także w mediach społecznościowych.

Obecność przesłania Ojca Świętego w przestrzeni publicznej wpisuje się w przeżywany czas Bożego Narodzenia i jest znakiem duchowej bliskości i przypomnieniem o wartościach pokoju, nadziei i braterstwa

— czytamy w komunikacie.

