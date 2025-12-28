TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Jarosław Sellin: Jan Paweł II zawsze podkreślał, że dwie najbardziej naturalne wspólnoty dla każdego człowieka to rodzina i naród

Jan Paweł II / autor: Fratria
Jan Paweł II / autor: Fratria

Jan Paweł II tak samo jak kard. Stefan Wyszyński zawsze podkreślał, że dwie najbardziej naturalne wspólnoty dla każdego człowieka to rodzina i naród” – przypomniał na antenie Telewizji wPolsce24 dr Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.

CZYTAJ WIĘCEJ: Apel biskupów o szacunek dla św. Jana Pawła II. „Dzięki jego posłudze liczne narody odzyskały wolność, a wielu ludzi uwierzyło w Chrystusa”

Jarosław Sellin zwrócił uwagę na fakt, że „nikogo ludzie na całym świecie w historii całej ludzkości nie widzieli na żywo tak licznie jak naszego rodaka z Wadowic, Karola Wojtyły”.

To jest absolutnie fenomen

— podkreślił.

Jeśli chodzi o personalizm,…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych