W Rzymie zamknięto kolejne Drzwi Święte: w Bazylice św. Jana na Lateranie. „My jednak wiemy, że Zmartwychwstały przychodzi pomimo drzwi zamkniętych i nie ustaje w pukaniu do naszych zamkniętych serc” – powiedział kard. Baldassare Reina, archiprezbiter Bazyliki Laterańskiej.
Ostatnie dni Roku Świętego
Zamykanie Drzwi Świętych w papieskich bazylikach w Rzymie to widzialny znak ostatnich dni Roku Świętego. 25 grudnia obrzęd ten odbył się już w Bazylice Matki Bożej Większej. Jutro kolej na Bazylikę św. Pawła za Murami. Ostatnie Drzwi Święte zostaną zamknięte 6 stycznia w Bazylice św. Piotra. Dokona tego sam Papież, zamykając tym samym oficjalnie obchody Roku Jubileuszowego.
Katedra rzymskiej diecezji
Bazylika św. Jana na Lateranie jest katedrą rzymskiej diecezji. Dlatego też w imieniu Ojca Świętego obrzędu zamknięcia Drzwi Świętych w tej świątyni dokonał papieski wikariusz dla Rzymu i archiprezbiter tej bazyliki kard. Baldassare Reina.
Miejsce spotkania ze Zbawicielem
W homilii przypomniał o niezliczonych rzeszach pątników, którzy w Roku Jubileuszowym pielgrzymowali po ulicach Wiecznego Miasta i przechodzili przez Drzwi Święte również w tej Bazylice Laterańskiej, aby spotkać Zbawiciela i doznać Jego miłosierdzia.
Objawiajmy obecność Pana
Rozpoczyna się nowy czas dla naszej diecezji
— mówił kard. Reina.
Połączmy nasze modlitwy i siły, aby być miejscem, które objawia obecność Pana, które świadczy o Jego bliskości, stając się bliskimi dla siebie nawzajem, o nikim nie zapominając, tak jak czyni to Dobry Pasterz
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/749244-zamknieto-drzwi-swiete-na-lateranie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.