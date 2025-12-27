WIDEO

Zamknięto Drzwi Święte na Lateranie, niebawem koniec Jubileuszu. "Zmartwychwstały nie ustaje w pukaniu do naszych zamkniętych serc"

Zamknięto Drzwi Święte na Lateranie / autor: Vatican Media
Zamknięto Drzwi Święte na Lateranie / autor: Vatican Media

W Rzymie zamknięto kolejne Drzwi Święte: w Bazylice św. Jana na Lateranie. „My jednak wiemy, że Zmartwychwstały przychodzi pomimo drzwi zamkniętych i nie ustaje w pukaniu do naszych zamkniętych serc” – powiedział kard. Baldassare Reina, archiprezbiter Bazyliki Laterańskiej.

Ostatnie dni Roku Świętego

Zamykanie Drzwi Świętych w papieskich bazylikach w Rzymie to widzialny znak ostatnich dni Roku Świętego. 25 grudnia obrzęd ten odbył się już w Bazylice Matki Bożej Większej. Jutro kolej na Bazylikę św. Pawła za Murami. Ostatnie Drzwi Święte zostaną zamknięte 6 stycznia w Bazylice św. Piotra. Dokona tego sam Papież, zamykając tym samym oficjalnie obchody Roku Jubileuszowego.

Katedra rzymskiej diecezji

Bazylika św. Jana na Lateranie jest katedrą rzymskiej diecezji. Dlatego też w imieniu Ojca Świętego obrzędu zamknięcia Drzwi Świętych w tej świątyni dokonał papieski wikariusz dla Rzymu i archiprezbiter tej bazyliki kard. Baldassare Reina.

Miejsce spotkania ze Zbawicielem

W homilii przypomniał o niezliczonych rzeszach pątników, którzy w Roku Jubileuszowym pielgrzymowali po ulicach Wiecznego Miasta i przechodzili przez Drzwi Święte również w tej Bazylice Laterańskiej, aby spotkać Zbawiciela i doznać Jego miłosierdzia.

Objawiajmy obecność Pana

Rozpoczyna się nowy czas dla naszej diecezji

— mówił kard. Reina.

Połączmy nasze modlitwy i siły, aby być miejscem, które objawia obecność Pana, które świadczy o Jego bliskości, stając się bliskimi dla siebie nawzajem, o nikim nie zapominając, tak jak czyni to Dobry Pasterz

— dodał.

Krzysztof Bronk – Watykan/Vatican Media PL

