Według danych opublikowanych przez Centralne Biuro Statystyczne Izraela w przeddzień Bożego Narodzenia, chrześcijanie w tym kraju stanowią około 185 tysięcy, czyli niecałe 2 procent całkowitej populacji kraju. To oznacza nieznaczny wzrost.
Prawie 80 proc. chrześcijan w Izraelu to Arabowie, stanowiący 6,8 proc. całej arabskiej populacji kraju. Większość arabskich chrześcijan mieszka w Dystrykcie Północnym (68,3 proc.) i Dystrykcie Hajfy (14,7 proc.). Chrześcijanie niebędący Arabami są bardziej skoncentrowani w dystryktach Tel Awiwu i Centralnym (42 proc.), a 34 proc. z nich mieszka w regionach Północnym i Hajfy.
Zgodnie z najnowszymi statystykami, w Izraelu mieszka dokładnie 184 200 chrześcijan. Miasta o największej populacji arabskich chrześcijan to Nazaret (18 900), Hajfa (18 800), Jerozolima (13 400) oraz Nof HaGalil (10 800). W 2024 r. chrześcijanki urodziły 2134 dzieci, z czego około 73 proc. (1568 dzieci) przyszło na świat w rodzinach arabskich chrześcijan.
Wskaźnik dzietności chrześcijanek w 2024 r. wyniósł 1,61 dziecka na kobietę, przy czym u arabskich chrześcijanek był on nieco niższy i wyniósł 1,48. Chrześcijanie stanowią 1,9 proc. ludności Izraela, a według izraelskiego Centralnego Biura Statystycznego w latach 2023–2024 ich liczba wzrosła o 0,7 proc.
W środę, w Wigilię Bożego Narodzenia, prezydent Izraela Icchak Herzog wraz z małżonką Michal Herzog odwiedzili siostry franciszkanki w klasztorze św. Antoniego w Jerozolimie.
Modliliśmy się wspólnie o pokój i braterstwo oraz byliśmy zjednoczeni przeciwko wszelkim formom nienawiści i ekstremizmu
— napisał prezydent Herzog na portalu X po wizycie.
Jestem głęboko dumny z izraelskich społeczności chrześcijańskich, które są integralną częścią naszego narodu. Państwo Izrael będzie nadal chronić wolność wyznania ludzi wszystkich wyznań i społeczności
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/749202-najnowsze-dane-liczba-chrzescijan-w-izraelu-rosnie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.