Pożar dachu kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kunickiego w Lublinie został opanowany. Wybuchł o poranku w Boże Narodzenie na poddaszu świątyni. Uszkodzenia mogą się okazać jednak tak duże, że konieczna będzie rozbiórka świątyni, o czym poinformowała w mediach społecznościowych parafia. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski przekazał, że nikomu nic się nie stało dzięki postawie proboszcza, który „zachował zimną krew i wyprowadził z kościoła ok. 50-60 parafian przed 7 rano”.
Akcja 27 zastępów straży
Zgłoszenie o pożarze dachu na budynku kościoła strażacy otrzymali 25 grudnia, w Boże Narodzenie, przed godz. 7 rano. Na miejscu w pracowało 80 strażaków z 27 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Na miejscu pracuje 81 strażaków i 25 pojazdów ratowniczo-gaśniczych w tym 4 drabiny oraz 1 podnośnik hydrauliczny. Podawana jest piana gaśnicza na źródła pożaru. Ponadto strażacy prowadzą równocześnie działania związane z ewakuacją mienia oraz zabezpieczają wnętrze obiektu przed uszkodzeniem. Usuwana jest woda z wnętrza budynku, aby minimalizować zniszczenia po pożarowe. Strażacy stale monitorują sytuację pożarową z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych
— informowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
Właściwa postawa proboszcza
Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podziękował strażakom za zaangażowanie i prowadzenie akcji gaśniczej w niełatwych warunkach, przy temperaturze -10 stopni, gdy woda zamarzała.
Podkreślił, że nie było rannych, nikomu nic się nie stało, m.in. dzięki postawie proboszcza, który „zachował zimną krew i wyprowadził z kościoła ok. 50-60 parafian przed 7 rano”.
Proboszcz zauważył pierwsze oznaki tego, że ogień zaczyna się rozprzestrzeniać, przede wszystkim zadymienie, podjął decyzję o natychmiastowym powiadomieniu Straży Pożarnej i wyprowadził parafian
— powiedział wojewoda.
Zapewnił, że po pożarze przeprowadzona zostanie szczegółowa ekspertyza budowlana budynku i będą ustalane przyczyny pożaru. Nie jest też jeszcze znana wysokość strat. Komorski zadeklarował chęć pomocy parafii.
Będzie rozbiórka kościoła?
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie przekazała nowe informacje na temat pożaru.
25 grudnia o godz. 21.00 pożar dogasa. Wszystko jest pod kontrolą Straży Pożarnej. Straty są ogromne, prawdopodobna jest rozbiórka kościoła
— napisano we wpisie zamieszczonym na Facebooku.
Serdecznie dziękuję za wszelkie okazane wsparcie. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w ratowaniu sprzętów kościelnych i przygotowaniu sal domu parafialnego do liturgii. 26 grudnia Msze św. w takich godzinach jak zwykle, ale w sali duszpasterskiej. Planowane na jutro chrzty podobnie. Wejście do sali tylko od ulicy Koźmiana. Prosimy nie wjeżdżać na parking parafialny. Zamknięte dla ruchu kołowego są ul. Matejki i Koźmiana na wysokości kościoła. Zamknięty jest chodnik wzdłuż ulicy Kunickiego na wysokości kościoła
— dodano.
Prosimy o modlitwę
— zaapelowano.
Internetowe zbiórki
Parafia przestrzegła ponadto przed organizowanymi w internecie zbiórkami na rzecz poszkodowanego kościoła, wskazując, że są one fałszywe.
Serdecznie dziękujemy za modlitwę, słowa wsparcia i pomoc materialną. Dotarły do nas informacje, że są organizowane na portalach internetowych zbiórki na rzecz parafii. Parafia nie prowadzi żadnych zbiórek na portalach internetowych i społecznościowych. Ofiary można wpłacać na konto parafialne dostępne na stronie internetowej parafii www.nsj.diecezja.lublin.pl
— przekazała.
