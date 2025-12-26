Człowiek odrodzony duchowo jest prawdziwie wolny i radosny. Trzeba narodzić się jeszcze raz wewnętrznie, aby być zwiastunem narodzin Boga – napisał w liście do wiernych na Boże Narodzenie rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Mirosław Kalinowski.
List rektora KUL tradycyjnie jest czytany w kościołach w Polsce w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.
Bóg stał się jednym z nas
Ks. prof. Kalinowski podkreślił w nim, że „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek zbliżył się do Boga”, a nowo narodzony Syn Boży, który „stał się jednym z nas”, wzywa wszystkich „do ponownych narodzin, czyli do wyjścia z kręgu własnych słabości i wkroczenia na drogę wzrostu duchowego”. Dodał, że to powtórne narodzenie musi wiązać się z „obumieraniem dla grzechu i zła”.
„Człowiek odrodzony duchowo jest prawdziwie wolny i radosny. Emanuje wewnętrznym ciepłem i życzliwością. Jest gotowy do służenia innym”
– napisał rektor KUL.
Życie przeplata się ze śmiercią
Ks. prof. Kalinowski zaznaczył w liście, że „życie przeplata się nieustannie ze śmiercią”, czego wyrazem w liturgii Kościoła jest wspomnienie męczennika św. Szczepana w następny dzień po uroczystości Bożego Narodzenia.
Przypomniał, że we wczesnym chrześcijaństwie mówiono o trzech rodzajach śmierci. Pierwsza to śmierć fizyczna, której nie da się uniknąć. Drugiej śmierci – „dotykającej ludzkiej duszy”, prowadzącej do popadania w grzech i zło – trzeba unikać za wszelką cenę.
„Ale trzeciej, tej najważniejszej, czyli śmierci polegającej na obumieraniu w nas tego, co złe i grzeszne, trzeba wręcz pragnąć. I ona właśnie paradoksalnie jest obumieraniem prowadzącym ku życiu. Jest tym nowym narodzeniem, o które prosi Chrystus”
– napisał.
Chorzy i potrzebujący
Rektor KUL przywołał w liście refleksje i świadectwa pacjentów Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. Ks. Kalinowski pełni tam funkcję prezesa wolontariusza, a chorych wspierają także pracownicy KUL i studenci kierunków lekarskiego i pielęgniarskiego.
„Osoby ciężko chore, zbliżające się nieuchronnie do momentu śmierci, odczuwają szczególnie mocno ten aspekt Bożego Narodzenia związany z nowym narodzeniem człowieka do lepszego życia. (…) Przeżywanie przez ludzi terminalnie chorych procesu stopniowego umierania jako swoistego rodzenia się do nowego życia pokazuje, jak ściśle rodzenie się jest związane z umieraniem. Aby powstało coś nowego, musi obumrzeć to, co stare”
– napisał rektor.
Podkreślił, że chorzy przebywający w hospicjum są bardzo wrażliwi na autentyczną i życzliwą pomoc, nieraz porównują lekarzy, pielęgniarki czy wolontariuszy do aniołów. Jedna z pacjentek powiedziała, że w hospicjum „anioły są nie tylko w Boże Narodzenie”, a Betlejem widzi „każdego dnia na twarzy lekarzy, pielęgniarek i innych posługujących osób”. Według ks. Kalinowskiego takich aniołów Bożego pokoju, „niosących innym dobrą nowinę o narodzeniu się dla świata prawdziwego pokoju, miłości i dobra”, pragnie mieć wśród ludzi Chrystus.
„Aby stać się zwiastunem Bożego Narodzenia, trzeba najpierw narodzić się jeszcze raz wewnętrznie, a raczej trzeba pozwolić na to, by Jezus urodził się w naszej duszy i był jej przewodnikiem (…). Próbujmy i nie ustawajmy w wysiłkach, by rodził się w nas Pan Jezus. Bóg stworzył w nas wolnych i obdarzył miłością, byśmy mogli sami obdarowywać nią innych”
– podkreślił rektor.
Zachęcił do podejmowania codziennego wysiłku „wewnętrznego odradzania się” także przez zaangażowanie na rzecz osób chorych.
„Na pewno będzie to rodziło więcej dobra w naszym życiu i czyniło świat lepszym”
– dodał.
Katolicki Uniwersytet Lubelski jest najstarszą uczelnią w Lublinie. Powstał w 1918 r. Studiuje tu ponad 8 tys. osób, w tym ponad 630 osób to cudzoziemcy.
