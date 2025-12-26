TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Ks. Cisło: Bliski Wschód to wielka krwawiąca rana Kościoła. Ci ludzie często czują się zapomniani przez Boga i ludzi

Ostatnie dwa raporty poważnych chrześcijańskich organizacji podają nam bardzo dramatyczne liczby. Mamy 280 milionów chrześcijan, którzy żyją w krajach, gdzie wolność religijna jest zagrożona. (…) Bliski Wschód to jest jedna wielka krwawiąca rana Kościoła” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 ks. prof. Waldemar Cisło, założyciel Fundacji Przyjaciel Misji.

CZYTAJ WIĘCEJ: Dziś wspomnienie św. Szczepana – pierwszego męczennika. Na świecie prześladowanych jest ponad 380 mln chrześcijan

Ks. Cisło na początku rozmowy nakreślił sytuację chrześcijan, którzy żyją w krajach, gdzie dochodzi do prześladowania ze względu na wiarę. Duchowny w pierwszym rzędzie wskazał na Nigerię, gdzie sytuacja chrześcijan jest dramatycznie ciężka.…

