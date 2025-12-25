wideo

Życzenia świąteczne dla Polaków od ojca Tadeusza Rydzyka. "Przyjęcia Pana Jezusa osobiście"; "Patrzymy na tę maleńką miłość"

Życzenia świąteczne dla Polaków od ojca Tadeusza Rydzyka. Na zdjęciu ojciec Tadeusz Rydzyk / autor: Fratria
Życzenia świąteczne dla Polaków od ojca Tadeusza Rydzyka. Na zdjęciu ojciec Tadeusz Rydzyk / autor: Fratria

Założyciel Radia Maryja i TV Trwam ojciec Tadeusz Rydzyk wystosował do Polaków życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Życzę wszystkim, każdemu z nas, z naszej wspólnoty polskiej, ojczyzny, bożego błogosławieństwa. Przyjęcia Pana Jezusa osobiście. Nie wystarczy powiedzieć wierzę, trzeba przyjąć, uwierzyć. Życzę uwierzenia Panu Bogu i bardzo dobrych, serdecznych relacji z tym, który posłał nam swojego syna. Patrzymy na tę maleńką miłość

— powiedział w nagraniu zamieszonym na profilu Radia Maryja w mediach społecznościowych.

Adam Bąkowski/Radio Maryja

